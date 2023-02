Addio condizionatore, non ti servirà più e avrai casa fresca spendendo zero: ecco la svolta

Non serve il condizionatore per rinfrescare la propria abitazione, esistono numerose soluzioni alternative a costo zero.

Nel corso dell’ultimo anno le bollette di luce e gas sono aumentate esponenzialmente a causa dell’aumento dei costi delle materie prime sui mercati nazionali e internazionali. Una condizione che ha messo in ginocchio le famiglie italiane e fatto scivolare sotto la soglia di povertà numerose persone.

Gli esperti si aspettano una diminuzione generale dei costi già a partire dai primi mesi del 2023, ma le famiglie così come gli esercizi commerciali, continuano a ricevere bollette altissime. Una condizione che ha spinto il Governo ad intervenire per adottare soluzioni in grado di abbassare i costi.

Nel frattempo gli italiani hanno imparato a ridurre al minimo gli sprechi, adottando una serie di comportamenti virtuosi in grado di far scendere gli importi delle bollette. Va detto che la riduzione dei consumi presenta anche tutta una serie di vantaggi dal punto di vista ambientale, aiutando a preservare l’ecosistema e la biodiversità.

Ad incidere maggiormente sui consumi domestici sono proprio le spese per il riscaldamento e il raffreddamento delle abitazioni e degli uffici, per questo è molto importante usare questi sistemi con attenzione. Innanzitutto è sempre bene effettuare la manutenzione degli impianti per assicurarsi che rispettino tutti gli standard di sicurezza e di emissioni.

Come raffreddare casa senza condizionatore

Inoltre è importante, sia per i riscaldamenti che per i condizionatori, non esagerare con le temperature, ma è necessario mantenere un equilibrio tra temperatura interna ed esterna. Se d’inverno è molto difficile riscaldarsi senza un sistema ad hoc (riscaldamento, stufa, camino) d’estate si possono usare alcuni trucchi che aiutano a ridurre la temperatura in casa senza accendere i condizionatori, vediamo quali.

Per rinfrescare casa senza l’aria condizionata, la prima cosa che dobbiamo fare è limitare la quantità di caldo che entra in casa da balconi e finestre con i raggi solari. Per farlo è possibile usare tapparelle, persiane, tende interne o esterne e magari cercare di sfruttare le correnti d’aria in casa aprendo le finestre su più lati della casa. Molto importante tenere balconi e finestre aperti durante le ore notturne e di chiuderle alle prime luci del mattino, in modo tale da catturare l’aria più fresca.

Se si vogliono raffreddare gli ambienti è possibile anche raffreddare le estremità delle tende, immergendo le estremità inferiori in secchi o bacinelle d’acqua. L’umidità assorbita dalle tende aiuta ad abbassare la temperatura dell’aria. Non molti ci pensano, ma anche ridurre l’utilizzo di elettrodomestici o altre apparecchi elettronici che producono calore può essere utile, così come sostituire le classiche lampadine ad incandescenza con quelle a Led o a fluorescenza che non si riscaldano durante l’uso. Se non avete i condizionatori, i ventilatori possono essere una valida alternativa con consumi molto inferiori. Posizionare una bacinella d’acqua con del ghiaccio davanti ai ventilatori, si otterrà una sorta di aria condizionata fai da te con effetti sorprendenti. Si possono ottenere risultati ancora maggiori se la casa è dotata la propria abitazione di un cappotto termico che permette di tenere costante la temperatura.