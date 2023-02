Termosifoni, se usi questo metodo consumi la metà: l’hanno appena scoperto

Il caro energia sta colpendo non solo l’Italia, ma l’intero continente europeo, portando delle conseguenze a livello sia economico che energetico non da poco.

Da quando lo scorso anno sono iniziati i primi conflitti in Ucraina, infatti, che si sono portati delle cicatrici a livello di tutto il continente europeo. In primis ricordiamo ad esempio l’aumento folle del costo delle materie prime, come ad esempio l’olio d’arachidi, che hanno conseguentemente portato ad un’inflazione assurda a livello di tutto il settore alimentare.

Anche il costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, è lievitato in maniera clamorosa: questo aumento ha chiaramente obbligato le principali aziende fornitrici d’energia (come nel caso di Enel Energia, per quel che riguarda il territorio italiano) ad aumentare di riflesso i costi delle bollette mensili dell’energia, creando un malessere generale a livello di tutto il continente.

Per fortuna il governo italiano, esattamente come è accaduto per altre nazioni europee, si è mosso in maniera celere attuando diversi provvedimenti volti proprio a fronteggiare il caro energia ed aiutare la fetta di popolazione più bisognosa.

Tra tutti i provvedimenti presi, ricordiamo in particolare le agevolazioni e le detrazioni fiscali per chiunque fosse interessato all’acquisto di nuovi elettrodomestici, i quali consumando meno permettono di risparmiare un bel po’ alla fine del mese. Questo però non è stato abbastanza per molte famiglie, che si sono ritrovate a dover pagare bollette insostenibili alla fine del mese, rischiando spesso e volentieri di andare incontro alla soglia di povertà.

Consigli utili

Nel corso dei mesi autunnali e invernali, una delle voci maggiori nei consumi è senz’ombra di dubbio quello del riscaldamento, in modo tale da garantire un’adeguata temperatura all’interno dell’ambiente domestico, ed evitare così il freddo. Vien da sé che i dispositivi sicuramente più utilizzati durante questo periodo sono i termosifoni, assieme alla caldaia, lo scaldabagno e il termostato.

Ecco quindi che vi forniremo qualche trucchetto e accorgimento utile l’uso dei termosifoni, in modo tale da consumare meno energia possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

Una valida alternativa al termosifone è rappresentata dal condizionatore con pompa di calore. La nostra raccomandazione principale varia in base al vostro utilizzo: nel caso infatti in cui abbiate necessita di riscaldare in maniera continua e uniforme il vostro ambiente di casa (andando a considerare tutti i vostri locali), la scelta preferibile è quella del termosifone. Caso contrario invece se aveste bisogno di riscaldare nel giro di poco tempo una stanza, dove sarà preferibile l’utilizzo di una pompa di calore, che al contrario del termosifone riesce a garantire un’adeguata temperatura nel giro di pochissimo tempo, con tutto il risparmio che ne consegue.