Luci accese in tutta casa e bolletta a zero, ti basta usare questo piccolo trucco: una vera genialata

I freddi mesi autunnali e invernali che abbiamo appena trascorso (e stiamo tutt’ora trascorrendo, anche se l’inverno volge ormai al termine) non sono di certo stati un toccasana per la situazione economica ed energetica, non solo dell’Italia ma dell’Europa in generale.

Questo a causa dei continui conflitti che sono scoppiati più precisamente durante i primi mesi del 2022, che per forza di cose si sono inevitabilmente riflettuti su tutto il panorama europeo. Tra le principali conseguenze ricordiamo infatti l’aumento del costo delle materie prime, che ha generato un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi un aumento assurdo del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Questo ha chiaramente costretto le principali compagnie fornitrici di energia (come ad esempio Enel Energia, nel caso dell’Italia) ad aumentare considerevolmente i costi delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento generale.

Per fortuna il governo italiano (così come quello di altre nazioni europee) è subito corso ai ripari, attuando diversi provvedimenti volti proprio a fronteggiare il caro energia ed aiutare le fette di popolazione più bisognose.

Tra i provvedimenti principali citiamo ad esempio il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche le agevolazioni e le detrazioni fiscali per chiunque fosse intenzionato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consumando meno consentono di risparmiare anche cifre considerevoli alla fine del mese.

Accorgimenti utili

Malgrado tutti questi preziosi provvedimenti da parte del governo italiano, essi non sono purtroppo bastati per milioni e milioni di famiglie, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e spesso e volentieri hanno rischiato di incorrere nella soglia di povertà, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscano eventualmente un solo reddito nel nucleo famigliare.

Ecco quindi che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da risparmiare più energia elettrica possibile, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno alla fine di ogni mese.

Qual è la soluzione migliore in questi casi? Il miglior consiglio che vi possiamo dare in questo caso consiste nell’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica. Questo è ancor più raccomandato nell’ultimo periodo, dal momento che il governo a messo recentemente a disposizione un bonus che permette la detrazione di quasi tutta la spesa prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Questo consentirà di ricavare energia praticamente a costo zero, grazie alla luce solare che batte sui tetti della propria abitazione domestica, oltre a costituire un’energia del tutto rinnovabile e pulita,