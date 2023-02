Gemma Galgani, le immagini del matrimonio: una grande gioia

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Mediaset, il suo personaggio è noto a tutti, anche a chi non la segue direttamente sugli schermi. Ciò che nelle ultime ore ha postato su Instagram la rende felicissima.

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del programma Mediaset di Maria De Filippi Uomini e Donne. Gemma è una partecipante da anni del programma, in particolare del trono Over, è seguita quotidianamente da moltissimi spettatori e nel tempo ha raggiunto un numero elevato di fan.

Gemma è nota per la sua storia d’amore svoltasi durante il programma con Giorgio Manetti. Inoltre, intrattiene sempre per via delle sue discussioni con l’opinionista del programma Tina Cipollari. Gemma è una donna molto solare ed empatica, per questo è un pilastro del programma.

La donna è nata a Torino nel ’50, da quando è giovane, subito dopo gli studi artistici, decide di lavorare nel mondo dello spettacolo. Gemma ama molto la recitazione, infatti decide di recitare in alcuni teatri, facendo successo al Teatro Alfieri e Colosseo di Torino.

Dopo alcuni anni alla ricerca di un compagno, decide di partecipare a Uomini e Donne, dopo la relazione con Giorgio, per il quale ha sofferto moltissimo, ora sta conoscendo Roberto. Tra i due sembra ci sia molto feeling, magari sarà la volta buona per la Galgani.

Il post di Gemma

Gemma Galgani oggi appare come una donna molto sensibile e romantica, è infatti alla ricerca del vero amore da molto tempo ormai, ciò che però pochi sanno è il suo trascorso poco piacevole in fatto di relazioni.

La donna si è sposata a soli 19 anni, con un uomo più giovane di lei, matrimonio terminato dopo poco. Gemma sogna il principe azzurro da anni ma purtroppo ancora non l’ha trovato. Ma qualcuno a lei caro si e ha voluto documentare la sua felicità sui social.

Il matrimonio per Gemma Galgani

Gemma ha condiviso con i suoi fan un video emozionante, si tratta del matrimonio di una delle sue migliori amiche. La donna ha condiviso il video e ha voluto parlarne anche sulla rivista Magazine.

Gemma ha scritto: “Su Magazine di questa settimana racconto un meraviglioso successo della trasmissione: il matrimonio della mia cara amica Antonella con Tony, un bell’uomo pugliese…Io ho avuto il piacere e l’onore di essere invitata e non soltanto io…E poi, a sorpresa, anche la presenza di Ennio!”. La coppia in questione ha partecipato a Uomini e Donne, trovandosi e convolando felicemente a nozze.