Bancomat, addio al ritiro in queste città: gli sportelli pronti a sparire | Controlla se sei nella lista

Come vi avevamo accennato nel corso delle scorse settimane, nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad una sempre più graduale (ma costante, purtroppo) transizione dai contanti ai pagamenti elettronici, che siano attraverso carte di credito, carte di debito, o pagamenti tramite cellulare che dir si voglia.

Gli smartphone di ultima generazione sono infatti generalmente dotati di un chip NFC al loro interno, che permettono il pagamento veloce (dietro associazione preventiva della propria carta) attraverso sistemi specifici come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e chi ne ha più ne metta, in maniera semplice e veloce.

Purtroppo negli ultimi tempi questa continua transizione ha portato alla progressiva chiusura delle filiali delle banche disseminate all’interno di tutto il territorio italiano. Questo costituisce un problema non da poco, soprattutto per le persone anziane (poco avvezze all’utilizzo dei sistemi elettronici sopracitati), che anche solo per il loro prelievo quotidiano si trovano praticamente costrette a percorrere decine e decine di kilometri, per trovare la filiale bancaria aperta più vicina.

Oggi andremo quindi nello specifico ad analizzare la situazione in Italia, elencandovi le filiali bancarie che chiuderanno nel corso di quest’anno. In particolare brutte notizie arrivano per Grosseto e provincia: da dieci anni fino alla situazione attuale, infatti, sono stati chiusi più di 60 sportelli bancari. Dalle 160 filiali che erano presenti originariamente, infatti, esse sono scese prima a 116, per poi arrivare addirittura al di sotto del centinaio nel corso degli ultimi anni.

A prender parola è stata Banca Intesa, la quale ha annunciato per fine marzo che la filiale posizionata in via XXIV maggio (a Marina di Grosseto) chiuderà i battenti in maniera definitiva. A giugno si aggiungerà poi un’altra chiusura, rappresentata in questo caso dalla Bpm di Scansano, che chiuderà i battenti anch’essa.

La situazione in Italia

Ulteriori dichiarazioni arrivano anche dal segretario nazionale amministrativo del Monte dei Paschi, Franco Casini, il quale avrebbe dichiarato che le banche dovrebbero tornare ad avere una funzione sociale, come era un tempo.

Grazie alla segnalazione di una nostra lettrice, Manuela B., siamo venuti purtroppo a sapere che la filiale Banca Intesa San Paolo di Madonna di Campiglio chiuderà a breve. Questo, come abbiamo detto, potrebbe rappresentare una concreta problematica per tutte le persone che non dispongono di app di home banking, da cui gestire da remoto le proprie finanze.

Non ci resta dunque che attendere futuri aggiornamenti in merito, confidando che la situazione (già tragica di per sè) non peggiori ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.