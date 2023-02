Tablet, diventa super: arriva la grande proposta di Xiaomi:

Nel corso degli anni, grazie all’avvento di internet si è diffuso e sviluppato il settore degli smartphone, andando a proporre i più variegati modelli sul mercato mondiale.

Parallelamente a questo, soprattutto negli ultimi dieci anni, si è diffuso anche il mondo dei tablet, che ad oggi vanta anch’esso numerosissimi modelli, come nel caso dell’iPad di Apple o i vari modelli di Galaxy Tab di Samsung.

Secondo le ultime indiscrezioni, in particolare, in occasione del prossimo Mobile World Congress 2023 che si terrà a Barcellona arriveranno rispettivamente i tablet Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro. Nel corso delle ultime settimane stanno arrivando infatti sempre più voci di corridoio in merito alle caratteristiche e alle specifiche tecniche di questi due nuovissimi tablet. Si parla infatti di specifiche tecniche veramente alte per questi due dispositivi: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Partiamo innanzitutto dal modello standard di base, ovvero Xiaomi Pad 6. In questo caso avremo a disposizione infatti un display con diagonale da 10 pollici, e un livello prestazionale leggermente inferiore rispetto al suo “fratello maggiore”. Nonostante tutto si tratterà comunque di un processore veramente valido, rappresentato in particolare dal Qualcomm Snapdragon 870.

Lo schermo sarà dotato della tecnologia LCD, con frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz (assolutamente in linea quindi con gli smartphone di ultima generazione usciti nei recenti mesi), HDR+ e addirittura Dolby Vision, per un’esperienza visiva restituita più che ottimale, che permetterà di usufruire dei nostri contenuti in streaming come Netflix, Amazon Prime e chi ne ha più ne metta.

Altre specifiche tecniche

Buono anche il modulo delle fotocamere, dove avremo ben 3 fotocamere per la parte superiore, come quanto visto in precedenza con l’allora Xiaomi 12. Il principale sensore a livello posteriore sarà capitanato dal Sony IMX766 con risoluzione 50 megapixel, a cui seguirà poi rispettivamente un sensore ultragrandolare e un sensore per le macro, con risoluzione da 5 megapixel.

Passando invece al fratello maggiore, Xiaomi Pad 6 pro, avremo invece un processore più performante, il Qualcomm Snapdragon 8+ di prima generazione, con a disposizione 512 GB di memoria interna per l’archiviazione delle proprie foto e video. Anche lo schermo subisce una maggiorazione in questo caso, arrivando a 11 pollici e una frequenza d’aggiornamento leggermente maggiore, che si attesta a 144 Hz. Nessuna modifica prevista invece per il modulo delle fotocamere che resta praticamente invariato, così come la batteria dalla capacità di 10’000 mAh.

Non ci resta dunque che attendere il Mobile World Congress 2023, che ricordiamo sarà rispettivamente dal prossimo 27 febbraio fino al 2 marzo 2023.