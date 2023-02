Laura Chiatti, esausta dalla malattia che la tormenta confessa: “basta”

Laura Chiatti è un’attrice italiana tra le più amate dello spettacolo italiano, con lei il marito. Entrambi sono spesso oggetto del gossip italiano, questa volta i fan sono preoccupati per via dell’ultima storia della donna.

Laura Chiatti è un’attrice, modella, cantante e anche doppiatrice italiana classe ’82. La donna è molto amata da tutto il pubblico italiano grazie al suo fascino e al suo carisma senza tempo che attrae migliaia di spettatori dai suoi esordi, per lo stesso motivo è molto seguita anche su Instagram.

La brillante carriera di Laura Chiatti ha inizio nel 1994, in quell’anno si afferma come cantante alla trasmissione Karaoke, condotta dal noto Fiorello. Dopo solo due anni però, inizia ad avere un successo differente, tramite il concorso di bellezza Miss Teenager, dove si classifica al primo posto. Da subito poi, ha inizio la sua carriera da attrice, recita in Incantesimo 7 e Compagni di scuola negli anni 2000.

Il successo della Chiatti, raggiunto già dai suoi primi ruoli, si proietta durante tutta la sua carriera, infatti nel 2004 recita in numerosi film di grande successo, proiettati nelle sale cinematografiche, tra questi Mai + come prima, L’amico di famiglia, A casa nostra e molti altri ancora.

Nel 2013 Laura debutta anche come conduttrice, conduce in casa Rai, su Rai 1, Riusciranno i nostri eroi, affiancata da Cristiano Malgioglio, Max Giusti e dalla Finocchiaro. Uno dei suoi ultimi successi nel mondo dello spettacolo, importanti, è il suo ruolo nella serie televisiva italiana Braccialetti Rossi, in cui interpreta Lilia.

I traguardi di Laura Chiatti e il marito

Solo poche settimane fa, Laura Chiatti e il collega e marito Marco Bocci, hanno raggiunto un obiettivo importante e a loro molto caro. I due, sposati dal 2014, hanno due figli, Pablo ed Enea. La famiglia vive felicemente in provincia di Perugia, nel particolare a Magione.

Sia Laura che Marco, in coppia, hanno ricevuto la cittadinanza onoraria, sono stati onorati dal sindaco Chiodini e dal comune di Magiano. Entrambi gli attori si sono realizzati nel mondo dello spettacolo italiano e sono riconosciuti nel loro comune e nella loro città come personaggi di grande rilevanza. Laura ha documentato il tutto sui social, come spesso fa.

La storia di Laura: il virus

Laura Chiatti è solita condividere tutto con i suoi seguaci di Instagram, sono tantissimi e sempre molto interessati alla vita privata dell’attrice, e a quella della sua famiglia. Recentemente la donna ha informato tutti riguardo un virus che lei e i figli hanno, i fan si sono preoccupati molto.

Pochissime ore fa ha condiviso una storia in cui appare lei con uno dei due piccoli figli e ha scritto: “Bastaaaaa virus”, esausta dalla malattia.