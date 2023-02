“È enorme”, la scoperta della nuova specie lascia senza parole: mai vista una cosa così

Gli scienziati annunciano la nuova e sensazionale scoperta di una nuova specie animale considerato il più grande del suo genere.

Ogni anno gli studiosi di tutto il mondo scoprono migliaia di nuove specie di animali e piante, non nel senso che prima non esistevano, ma che non erano mai state avvistate prima o, semplicemente, non erano classificate come specie a parte.

L’organizzazione scientifica nazionale australiana CSIRO, da sola, ha classificato 136 nuove specie di animali e 3 di piante. Una buona notizia per la biodiversità del nostro pianeta, minacciata dall’azione dell’uomo e dei cambiamenti climatici.

Oltre a nuove scoperte ci sono state anche delle riscoperte, è il caso della Colombia dove il famoso birdwatcher Yurgen Vega ha fotografato un esemplare di Sciabola di Santa Marta. Un grande colibrì che si trova solo sulle montagne della Sierra Nevada de Santa Marta, avvistato l’ultima volta nel 2010.

Gli scienziati, nel frattempo, stanno mettendo in pratica nuovi metodi per evitare l’estensione di nuovi esemplari di animali. E’ il caso del rinoceronte bianco settentrionale, di cui al mondo restano solo due esemplari entrambi femmine. Gli studiosi hanno così deciso di provare a salvare la specie dall’estinzione attraverso la fecondazione in vitro.

La scoperta della nuova specie animale

In ogni caso, ogni nuova specie scoperta resta sempre una buona notizia per la biodiversità del pianeta. Ogni animale possiede caratteristiche uniche e contribuisce, a suo modo, a mantenere in piedi l’intero ecosistema.

Le scoperte arrivano da ogni parte del pianeta, una delle ultime è avvenuta in India, dove è stato individuata una nuova specie di acqua dolce appartenente alla famiglia delle carpe. La ricerca è partita da una leggenda locale del nord est dell’India dove le famiglie del posto si tramandavano, di generazione in generazione, storie su un famigerato “pesce bianco delle caverne” che in molti hanno giurato di aver avvistato nel corso del tempo..

Il primo avvistamento con tanto di testimonianza fotografica è avvenuto nel 2019, anno in cui è partito lo studio, poi pubblicato sulla rivista Vertebrate Zoology. A quanto pare il Neolissochilus pnar appartiene alla famiglia dei Ciprinidi che comprende diverse specie di pesci d’acqua dolce di piccole o medie dimensioni. Le principali caratteristiche, che lo distinguono dagli altri esemplari sono la mancanza completa di pigmentazione, lunghi barbigli mascellari, occhi molto ridotti e lunghi raggi delle pinne pettorali. Inoltre la sua lunghezza, che può superare i 440 mm, lo rende il più grande tra i pesci sotterranei del mondo. Tuttavia, il suo habitat naturale è circoscritto all’area compresa tra le grotte calcaree di Krem Um Ladaw e l’adiacente Krem Chympe a Jaintia Hills nella regione di Meghalaya in India, che sfociano nel sistema del fiume Meghna.