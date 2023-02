Virus smartphone, ti ruba i dati della carta di credito in 5 minuti | fai molta attenzione

Internet ha portato davvero tantissimi progressi da un punto di vista tecnologico. Basti ricordare prima di tutto l’avvento dei social network, come ad esempio Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo com’è ovvio che sia l’avvento degli smartphone, avvenuto ormai una decina d’anni fa, e che ha portato non pochi progressi a livello di semplicità d’uso. Basti pensare ad esempio all’avvento delle app, che ad esempio hanno velocizzato sensibilmente i sistemi di messaggistica istantanea, andando a sostituire quello che fino ad allora era un vero e proprio monopolio capitanato dagli SMS e dagli MMS, rispettivamente.

Come in ogni cosa positiva che si rispetti, bisogna sempre valutare anche la presenza del rovescio in negativo della medaglia, e questo è rappresentato dalla possibile insorgenza di virus, che possono seriamente compromettere il corretto funzionamento di internet, portando a danni non da poco a migliaia (se non milioni, nel peggiore dei casi, purtroppo) di utenti.

L’ultimo arrivato si chiamerebbe Emotet: si tratta di un virus che andrebbe a intaccare in particolar modo alcuni dei software (o app) presenti all’interno dei nostri smartphone. Andando ancor più nello specifico, si tratta di un malware che è in grado di rubare senza problemi i dati bancari del povero malcapitato di turno, assieme ad altre informazioni molto importanti. È il caso ad esempio del numero di carta di credito, informazioni anagrafiche dell’utente, numeri di telefono personali e altro ancora.

Le origini del virus

All’inizio questo virus è nato come trojan bancario, per poi riuscire a eludere addirittura molti degli antivirus attualmente presenti sul mercato. Emotet riuscirebbe a impossessarsi di gran parte dei propri dati sensibili prendendo i dati dal browser che l’utente utilizza, nello specifico Google Chrome, per poi diffondersi successivamente tramite email e mezzi affini.

In sintesi, il nostro consiglio è quello di utilizzare innanzitutto browser alternativi, aggiornare sempre i vostri dispositivi (smartphone o altro) a cadenza regolare, così come evitare di cliccare qualsiasi link esterno che vi si presenti, senza conoscerne la reale provenienza. Ribadiamo infatti che Emotet va a colpire indistintamente ogni dispositivo e qualsiasi sistema operativo, da iOS (per gli utenti Apple) ad Android, per finire con gli utenti Windows.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti, confidando che questo nuova minaccia informatica venga estirpata nel più breve tempo possibile, in modo da evitare di compromettere i dati sensibili di milioni e milioni di utenti.