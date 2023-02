Elisabetta Gregoraci, completamente senza nulla si mostra davanti a tutti: le sue forme sono pazzesche

Elisabetta Gregoraci è una delle show girl più amate d’Italia ed è l’ex di uno degli imprenditori più ricchi d’Europa. Ogni giorno è al centro del gossip italiano e ciò che ha condiviso con i fan oggi ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl italiane più amate d’Italia, è anche una conduttrice televisiva e modella, nata nel 1980 in Calabria. I suoi seguaci sui social la ammirano e la amano, lei condivide ogni dettaglio della sua vita con loro, una delle sue ultime storie su Instagram ha sconvolto tutti.

Elisabetta inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1997 partecipando a Miss Italia e divenendo di conseguenza Miss Calabria. Da quel momento ha inizio la sua attività come modella per brand importanti quali Armani e Dolce&Gabbana. Dal 2002 appare anche sugli schermi televisivi come attrice, recitando in diversi film, esempio ne è “Il cielo in una stanza”.

Dopo pochissimo tempo da Miss Italia, diviene la velina mora di Striscia la notizia, partecipando prima al programma Veline. Grazie a queste sue partecipazioni diviene molto nota a tutto il pubblico italiano che inizia ad apprezzarla sempre di più, iniziando così a diventare conduttrice di molti programmi Rai.

Dopo alcuni anni di assenza dietro gli schermi, Elisabetta riappare poi, nel 2020 a Cinecittà, partecipando al Grande Fratello Vip e dando modo a tutti di conoscerla meglio.

Elisabetta: la vita condivisa sui social

Elisabetta Gregoraci è stata sposata con l’imprenditore Flavio Briatore e dopo anni in cui non si capiva quale fosse il motivo della loro separazione, di recente, lei stessa ha confessato tutto. I due non erano più in sintonia, smentendo così le voci riguardanti i tradimenti. La coppia ha anche un figlio, Nathan Falco.

Elisabetta ha di recente compiuto gli anni e nelle foto su Instagram postate sia da lei che dall’ex marito, si vede bene che tra i due c’è ancora un fortissimo legame. La modella condivide spessissimo foto del figlio e della sua routine, come una delle sue ultime storie che ha lasciato tutti senza parole.

La storia di Elisabetta a nudo

Tra le storie di Instagram che Elisabetta ha condiviso oggi con i fan, una in particolare è risaltata agli occhi di tutti i suoi seguaci. Nello scatto appare lei a pancia in giù su un lettino, indossa solo un’asciugamano e ha scritto: “Coccole per me oggi”.

Nella foto si intravede un massaggiatore e impossibile non notare le sue forme. La foto ha scioccato tutti. Elisabetta ama prendersi cura di se e non è la prima volta che condivide questi momenti intimi sui social.