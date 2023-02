Carte di Credito, se te la clonano non hai speranze: fai subito questo

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito al sempre più graduale (ma al contempo costante) passaggio dall’utilizzo dei contanti ai pagamenti elettronici, effettuati con carte di credito, carte di debito, o sistemi di pagamento associati ai propri smartphone. È il caso ad esempio di Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e chi ne ha più ne metta, che fanno uso del loro chip NFC per permettere dei pagamenti veloci e sicuri.

Purtroppo come in ogni cosa, bisogna anche considerare gli eventuali risvolti negativi, e può succedere spesso e volentieri che riescano a clonare la vostra carta di credito o carta di debito: scopriamo insieme quindi cosa bisogna fare in questi casi, in modo da evitare di aggravare ulteriormente la situazione, e cercare di riparare il riparabile.

Facendo uso di carte clonate, infatti, due uomini sono riusciti a fare spese folll, andando a spendere un totale di circa 15’000 euro. Si tratterebbe di acquisti di ogni tipo, che comprendevano rispettivamente champagne, vini di vario tipo e provenienza, buon cibo, indumenti firmati, vacanzare al mare e in montagna, e infine tabacchi.

Ovviamente questi due individui sarebbero stati processati per aver clonato la carta di credito del povero malcapitato di turno, ma sfortunatamente il reato è stato prescritto, e nel giro di nove anni non è stato risolto niente. Il giudice, anzi, ha concluso andando a dichiarare l’intervenuta prescrizione definitiva.

Consigli utili

Eventi come questi sono davvero tragici per chi li vive, e possono seriamente compromettere la propria qualità di vita, distruggendola a tutti gli effetti dati i debiti crescenti. Il nostro consiglio in tal caso è molto semplice: abilitate innanzitutto un sistema di notifiche sul vostro sistema di app home banking, in modo tale da ricevere immediatamente una notifica ad hoc per ogni acquisto che effettuate. Così riuscirete a tenere monitorata la vostra carta di credito in modo costante, nel caso in cui ve la clonassero. Se dovesse succedere comunque, la nostra raccomandazione è quella di contattare in maniera immediata la vostra banca o filiale di riferimento, per comunicare l’accaduto e provvedere con il blocco immediato della stessa.

Così si eviterà il perpetuare di ulteriori acquisti da parte di malintenzionati, che come abbiamo visto nel caso sopracitato possono portare a una perdita anche di migliaia e migliaia di euro, talvolta.

Cercate infine di effettuare i vostri acquisti presso negozi ed esercizi commerciali affidabili e sicuri, in modo da minimizzare il più possibile ogni rischio di questo tipo.