Whatsapp, arriva l’enorme novità: finalmente potrai utilizzarlo così

L’avvento di internet nei primi anni 2000 ha permesso diversi miglioramenti e progressi tecnologici. Innanzitutto ha segnato la nascita dei social network come Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok e via dicendo, che hanno spopolato.

Oltre a questo, non possiamo di certo non citare l’avvento degli smartphone, che da 10 anni e passa si sono insediati a gran voce nel mercato di tutto il mondo. L’avvento degli smartphone ha inoltre portato con sé l’introduzione delle app di messaggistica istantanea, che nel giro di poco tempo hanno più che soppiantato i vecchi sistemi di messaggistica, rappresentati dagli SMS (per i messaggi testuali) ed MMS (per i messaggi multimediali).

È il caso di WhatsApp (inizialmente a pagamento e poi diventata gratuita in un successivo momento), che nel giro di poco tempo ha superato il miliardo e passa di utenti in tutto il mondo, così come Telegram, più recente, ma che facendo del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza è riuscita in poco tempo a raggiungere anch’essa milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Oggi in particolare andremo a concentrarci su WhatsApp, per cui è quasi arrivata un’enorme novità che potrebbe rendere felici milioni e milioni di utenti: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sembra infatti che stia per arrivare finalmente una funzione tanto attesa da milioni e milioni di utenti in tutto il mondo: stiamo parlando della trascrizione automatica dei vocali. Questa è una funzione che è stata introdotta già da qualche tempo su Telegram, e permette appunto di trascrivere e tradurre in forma testuale ciò che si dice all’interno dei messaggi vocali. Ricordiamo infatti che di questa novità già se ne parlava nell’ormai lontano settembre del 2021, per poi non saperne più niente fino ad ora.

La ricostruzione degli eventi

Un nuovo suggerimento di questa importante funzione si avrebbe con la versione 23.3.0.73 della beta di WhatsApp relativa alla controparte iOS (per dispositivi Apple), in cui all’interno di una schermata d’errore si parlerebbe proprio di questa trascrizione automatica. Sicuramente questa caratteristica sarà disponibile anche per la controparte Android, andando a distribuirsi dunque su entrambi i sistemi operativi.

Al momento non conosciamo dunque il periodo d’uscita di questa nuova caratteristica, ma siamo più che certi, anche in base a quanto dichiarato dal portale WaBetaInfo, che non mancherà poi molto.

Non ci resta dunque che attendere nuove informazioni da parte di WhatsApp, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.