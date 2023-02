Unicredit, disastro per i clienti: chiusura bancomat immediata | Ecco da quando

La Unicredit Tower di Milano, sede principale del gruppo. Foto di robertoangaroni da PixabayL’annuncio di nuove chiusure bancomat mettono in allarme i clienti Unicredit che si chiedono quando le misure annunciate entreranno in vigore.

La storia del gruppo Unicredit inizia nel 1998 con la nascita di Unicredito Italiano dalla fusione dei gruppi Credito Italiano e Unicredito, che all’epoca rappresentavano circa dieci diversi istituti bancari nazionali, tra cui uno dei più antichi, Rolo Banca, le cui origini risalgono addirittura al 1437.

Negli anni successivi il gruppo continua con nuove acquisizioni a consolidare la sua presenza in Italia e, contemporaneamente, cerca di espandersi sui mercati in via di sviluppo, inglobando prima la Ukrsotsbank in Ucraina e poi il gruppo tedesco HVB, nato nel 1998 dall’unione di due banche bavaresi BayerischeVereinsbank e Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank.

L’assorbimento in Turchia di Yapi Kredi da parte di Koç e l’acquisizione delle quote di controllo della croata Splitska Banka e della slovacca Pol’nobanka e della principale banca bulgara Bulbank hanno fatto di Unicredit il terzo gruppo bancario occidentale dell’Europa centrale e orientale.

Oggi, in Italia l’Archivio Storico UniCredit custodisce alcuni tra i più importanti archivi storici del Paese e di una Biblioteca il cui patrimonio complessivo è di circa 60.000 volumi, un risultato del processo di aggregazione di una pluralità di differenti archivi storici. Di particolare interesse i libri d’arte e antichi di appartenenza dell’ex Credito Italiano.

Chiusura bancomat Unicredit

Nonostante la solidità del gruppo bancario, che ha ricavato oltre 20 miliardi dall’incorporamento dell’azienda ICT Unicredit Service SCpA ad ottobre 2022, Unicredit ha annunciato oltre 6mila esuberi e la chiusura di 450 filiali solo in Italia. E’ quanto previsto nel piano Unicredit 2019-2023, che spinge gli investimenti verso l’area digitale.

Il 14 febbraio scorso la dirigenza ha incontrato i sindacati che, il prossimo 21 febbraio, dovrebbero essere ricevuti anche dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali. L’idea è quella di trovare soluzioni che possano prevenire la crisi. A tal proposito Unicredit ha fatto sapere di cercare “soluzioni condivise”, in particolare l’obiettivo è quello di favorire l’uscita dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2023.

Il gruppo bancario sta studiando anche soluzioni con cui utilizzare gli strumenti previsti dal Governo come Quota100 e Opzione Donna. Alcune indiscrezioni parlano anche della possibilità di creare un fondo di solidarietà di settore in grado di sostenere l’uscita del personale più prossimo alla pensione, superando il requisito dei 36 mesi attualmente previsto. Manca, però, ancora una stima su quanti potranno beneficiare effettivamente di queste misure e i dipendenti aspettano di sapere cosa succederà al resto degli esuberi e come saranno poi selezionati.