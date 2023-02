Fabrizio Corona, dopo un anno è tornato: ha distrutto tutti

Fabrizio Corona è un imprenditore italiano molto noto e discusso, in particolare per i suoi problemi con la legge. Molti scandali vedono coinvolto il nome dell’uomo in questione, nelle ultime ore è tornato.

Fabrizio Maria Corona è un imprenditore e scrittore italiano, noto in tutto il paese per il personaggio che si è creato, o meglio, per il suo carattere e per i suoi problemi legali che durante la sua carriera ha accumulato. E’ nato a Catania nel 1974, proveniente da una famiglia di giornalisti da cui ha ereditato la sua passione per la materia, facendo del giornalismo il suo mestiere.

Fabrizio ha avviato la sua carriera nel 1998, quando ha conosciuto Lele Mora, manager di personaggi noti italiani, iniziando così a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2001 fonda a Milano l’azienda fotografica Corona’s, fallita dopo sette anni ma la sua passione per la fotografia non termina, diviene il “Re dei paparazzi“.

Negli anni appare anche in diversi film di successo, per esempio in Squadra antimafia – Palermo oggi e successivamente conduce Libertà di parola – La fabbrica delle opinioni, trattando spesso della sua situazione e delle accuse che gli sono state fatte per via di alcune foto.

Fabrizio è molto noto anche per le sue relazioni, si è sposato con Nina Moric (con la quale ha un figlio) e con la show girl argentina Belen Rodriguez con la quale è stato per molti anni.

Fabrizio Corona: le accuse

Fabrizio Corona è noto per i problemi legali che nel corso degli anni ha avuto. Tra i più importanti c’è il provvedimento giudiziario e scandalo di Vallettopoli, per questo ha trascorso circa 3 mesi in carcere.

Il provvedimento che lo ha segnato maggiormente è quello che nel 2019 lo ha confermato a 12 anni e 2 mesi di reclusione per troppi reati. Fabrizio inoltre, ha affrontato accuse di diffamazione, truffe, minacce ai magistrati, corruzione e altro.

Il ritorno di Corona

Fabrizio Corona ha sempre avuto periodi in cui appariva spesso nei salotti televisivi, come ospite, e altri in cui invece, spariva nel nulla. Questo suo modo di fare è probabilmente collegato alla critica italiana, in quanto dopo svariati eventi preferisce stare lontano dai riflettori.

Nelle ultime ore però, Fabrizio ha meravigliato tutti: è tornato su Instagram, riattivando il suo profilo social. Pochissime ore fa ha caricato la sua prima foto dopo tanto tempo, appare in uno scatto in bianco e nero. Corona ha scritto: “Amo vincere con i potenti”.