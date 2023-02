Diletta Leotta aspetta un bambino: fan in visibilio

Diletta Leotta è dal pubblico italiano considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Posta ogni giorno contenuti sui social e l’ultimo riguarda una notizia bellissima.

Diletta Leotta, all’anagrafe Giulia Diletta Leotta, è nata nel 1991 a Catania, si è poi trasferita a Roma poi Milano per lavoro. Oggi ha 31 anni ed è una delle conduttrici televisive e radiofoniche italiane più amate dal pubblico italiano.

La carriera di Diletta ha inizio quando ha 19 anni, nel 2010 conduce con Salvo La Rosa, l’11o Festival della nuova canzone siciliana, restando nella sua regione d’origine come primo approccio al mondo dello spettacolo. Da quell’anno in poi appare in diversi programmi, principalmente come valletta, divenendo subito nota e conducendo poi in Mediaset Il Compleanno di La 5.

Tra i suoi primi grandi successi, che hanno segnato la sua carriera, ci sono i ruoli in Sky Meteo 24 e Sky Sport 1, ricordando ovviamente gli speciali che ha presentato sul campionato europeo di calcio del 2016. Dal 2018 poi diviene protagonista della piattaforma DAZN, presentando i programmi a lei dedicati Diletta gol stories, Diletta gol, Diletta gol in campo e Linea Diletta.

Nonostante la Leotta sia molto seguita sui social, pur essendo molto attiva, non ama particolarmente condividere ogni dettaglio della sua vita privata e sentimentale con la critica. Ciò che ci è noto è che viva a Milano, in zona Porta Nuova e negli ultimi anni ha vissuto lì con il suo ex, Can Yaman. Oggi invece sembra che abbia una relazione con un calciatore del Newcastle UTD.

Il video di Diletta

Diletta posta ogni giorno sui social, condividendo con tutti i suoi seguaci contenuti, seguitissima da e amata da ognuno di loro. Negli ultimi mesi ha condiviso foto in compagnia della sua nuova fiamma, ricevendo molti complimenti da parte di tutti per la coppia perfetta che formano.

La conduttrice posta e condivide con i fan contenuti che raccontano della sua routine e delle sue giornate, obiettivi, hobby e traguardi. Sotto ogni suo post ci sono migliaia di commenti e niente passa inosservato ai suoi seguaci, pronti per farle i complimenti per ogni cosa.

Il video di Diletta: è incinta davvero?

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che vede Diletta Leotta futura mamma. Tutto è iniziato da un video che ha condiviso lei stessa su Tik Tok, in cui si intravede un po’ di pancia rispetto al solito. Nel video in questione indossa un outfit che ha indossato per il Festival di Sanremo.

I fan non hanno dubbi, hanno commentato tutti sotto al suo video, facendole già i complimenti. Diletta non si è espressa ma non ha assolutamente smentito.