Chiara Ferragni e Fedez, arriva la fine: divorzio dietro l’angolo | L’indiscrezione

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate in assoluto, con più di 30 milioni di seguaci su Instagram. Lei e Fedez, il marito, sono sempre al centro della cornaca italiana. Questa volta sembra che le cose tra i due non vadano particolarmente bene.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale, stilista e modella italiana, nata come blogger. Ogni giorno lei, il marito Fedez e i loro due piccoli figli sono sui tabloid internazionali. Questa volta però, sembra che ciò che è successo a Sanremo abbia segnato la coppia.

Chiara ha avviato la sua brillante carriera con la creazione del suo blog, aiutata dal suo ex ragazzo Riccardo Pozzoli. Il blog si chiamava The Blonde Salad e da quel momento si è affermata nel mondo della moda, facendo da subito un enorme successo e creando nel 2010 la sua prima linea di scarpe. La sua carriera è decollata immediatamente, raggiungendo da subito un numero elevatissimo di seguaci su Instagram.

Chiara Ferragni è sposata con il cantante Fedez, i due hanno due figli Leo e Vittoria, l’ultima arrivata. La famiglia vive a Milano, in zona CityLife. La Ferragni è attualmente al centro della cronaca per la sua conduzione al Festival di Sanremo.

Il 7 febbraio Chiara ha sceso le scalinate del palco dell’Ariston, divenendo per quattro sere la protagonista degli schermi televisivi. Per la prima volta nella sua carriera è stata lei la conduttrice di uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano.

I Ferragnez a Sanremo

Su Rai 1, dal 7 all’11 febbraio è andato in onda uno dei programmi televisivi più amati di sempre, il Festival di Sanremo. La prima edizione dello show risale al 1951 e quest’anno è stata la 73esima edizione. Questa volta il direttore artistico e conduttore Amadeus, è stato affiancato da Chiara e dal cantautore Gianni Morandi.

Nelle serate del Festival abbiamo assistito all’esibizione dei 22 Big, il primo posto è stato aggiudicato a Marco Mengoni. Oltre alle emozioni che lo show ha regalato, ci sono stati molti colpi di scena, uno in particolare ha riguardato Chiara e Fedez e ora non si parla di altro.

E’ la fine dei Ferragnez?

Durante le serate, Chiara è stata ammirata da tutto il pubblico, riuscendo a condurre in modo impeccabile il programma. Mentre tutto sembrava scorrere liscio però, è arrivata la batosta anche per lei: Rosa Chemical, a fine esibizione si è avvicinato un po’ troppo a Fedez.

Ciò che è accaduto ha lasciato tutti senza parole: Chemical ha baciato Fedez con la lingua, portandolo sul palco e lui non si è tirato indietro, ricambiando il gesto. Chiara è rimasta pietrificata e subito dopo Amadeus ha mandato in onda la pubblicità, la coppia ha discusso in privato. Nelle ultime ore Chiara e Fedez non hanno pubblicato storie l’una dell’altro e viceversa – come sono soliti fare, alimentando le voci sulla presunta crisi partita da quel gesto clamoroso.