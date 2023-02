Canone Rai abolito, arriva la grande svolta: tutti gli Italiani in festa

Dal prossimo anno potrebbero esserci importanti novità per il tanto discusso Canone Rai, che è stato al centro della campagna elettorale dei partiti che fanno parte della coalizione di Governo

Negli ultimi anni, il Canone Rai è stato al centro di numerose polemiche. A lungo si è discusso sulla possibilità di abolirlo dopo le numerose pressioni degli elettori che lo ritengono superfluo.

La tanto odiata tassa esiste da prima della nascita della Repubblica italiana, infatti fu introdotta con Regio Decreto nel 1938 e da allora, pur subendo numerose modifiche nel corso degli anni, non è mai stato eliminato.

Oggi la legge stabilisce che il pagamento del Canone Rai è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo nella propria abitazione e nella propria attività. Va versato annualmente ed è dovuto solo per una sola volta a famiglia anagrafica, che la legge definisce come “l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

L’ultima importante novità riguardante il Canone Rai fu introdotta nel 2016 dall’allora Governo Renzi, il quale decise di vincolarne il pagamento alla bolletta di fornitura energetica, frazionando l’importo complessivo di 90 euro in 10 rate da 9 euro ciascuna.

Come non pagare il Canone Rai

L’operazione scatenò diverse polemiche soprattutto perché, con il nuovo provvedimento, il Governo ha introdotto la presunzione di possesso di un apparecchio televisivo in ogni caso in cui esista anche una fornitura elettrica. Da quel momento la discussione si è accesa anche nel dibattito politico ed è stata al centro della campagna elettorale di alcuni partiti.

Primo tra questi la Lega di Salvini che, addirittura, aveva inserito l’abolizione del Canone Rai nei sei punti programmatici della campagna elettorale sottoscritti dal segretario della Lega davanti ai suoi elettori a Pontida. Una questione su cui proprio Salvini è tornato dopo la fine del Festival di Sanremo.

In realtà, nonostante la vittoria della maggioranza di Centro Destra, l’abolizione del Canone Rai sembra essere scomparsa dall’agenda politica. Ultima volta che se n’è discusso è stato lo scorso dicembre, quando la neo premier Meloni ha affermato di volerlo quantomeno scorporare dalla bolletta della luce, ma il provvedimento all’ultimo non è passato e dovrebbe essere ridiscusso nella legge di Bilancio 2023 per essere poi introdotto dal prossimo anno. In attesa di conoscere gli sviluppi futuri, attualmente restano esclusi dal pagamento del Canone Rai tutti quelli che possiedono i requisiti previsti dalla legge in vigore i cui requisiti sono elencati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.