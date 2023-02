Bancomat, se premi questo tasto attivi l’ “antifurto”: nessuno potrà derubarti ne clonarti la carta durante il ritiro

Dite addio alle carte di credito clonate durante i prelievi allo sportello bancomat, questo metodo funziona come antifurto ed elimina ogni rischio

Le carte di credito e i bancomat, fin dalla loro introduzione, hanno completamente trasformato le abitudini dei cittadini di tutto il mondo. Questo perché permettono di trasferire anche grosse cifre di denaro in sicurezza, senza dover girare per strada con le banconote nella borsa o in tasca con il rischio di perderle o di essere rapinati.

Un grosso vantaggio anche per i commercianti che rischiano di diventare bersaglio dei malviventi e di subire furti e rapine proprio perché si trovano a dover custodire grosse somme di denaro nelle casse all’interno degli esercizi commerciali.

Favorire i pagamenti elettronici e limitare l’utilizzo di denaro contante è stata una delle prerogative del Governo nel corso degli ultimi anni. In molti ricorderanno il sistema di cashback, che permetteva agli utenti registrati sull’app IO di ricevere una percentuale degli importi spesi per i loro acquisti effettuati con le carte. Oltre al provvedimento che fissava il limite massimo di utilizzo del denaro contante a 999,99 euro, dal 1 gennaio 2023 alzato a 4999,99 euro.

Ovviamente, esistono pericoli anche per chi paga abitualmente con carte o bancomat, soprattutto quando si effettuano acquisti online. E’ sempre necessario stare attenti ai siti sui quali si fanno gli ordini, perché potrebbero sottrarre le nostre credenziali di accesso.

Come prelevare allo sportello senza carta

Nonostante il vantaggio dei pagamenti elettronici, chi più chi meno, tutti abbiamo in tasca sempre del denaro contante prelevato direttamente agli sportelli in banca o attraverso i bancomat sparsi sul territorio. La situazione di prelievo è sempre molto delicata, soprattutto se è effettuata in determinati orari e in determinate zone e ci espongono al rischio di essere derubati.

Gli stessi sportelli bancomat possono essere stati manomessi con sistemi in grado di copiare la carta ed impossessarsi del pin. Fortunatamente, tutti gli istituti di credito hanno introdotto un nuovo sistema cardless, che permette di prelevare senza carta attraverso l’applicazione mobile per smartphone del proprio conto, sia della banca sia di Poste Italiane.

Recandosi presso uno sportello bancomat abilitato, è sufficiente premere il numero 9 sul tastierino del dispositivo per veder comparire un QrCode da inquadrare attraverso l’applicazione sul cellulare. Per autorizzare l’operazione basterà inserire il codice di verifica direttamente sullo smartphone, o se abilitato il sistema fingerprint, basterà la propria impronta digitale. Proprio perché non è necessario inserire nessuna carta nel bancomat, questo sistema ha permesso di arginare il fenomeno della clonazione delle carte rendendo l’operazione di prelievo molto più sicura.