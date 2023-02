Addio bollette della luce, ti basta fare questa richiesta: nessuno la pubblicizza ma esiste

Il periodo che stiamo passando non è di certo tra i più rigogliosi, sia dal punto di vista economico che energetico.La situazione si è infatti particolarmente aggravata quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato non poche conseguenze a livello di tutto il territorio europeo.

In primis abbiamo assistito infatti ad un aumento del costo delle materie prime, che si è riflettuto in un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare e non solo.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento clamoroso del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Questo si è inevitabilmente riflettuto in un aumento parallelo del costo delle bollette dell’energia da parte delle principali compagnie fornitrici. In base ad alcune statistiche recenti, il costo delle bollette sarebbe aumentato di circa il 50% rispetto a quello delle corrispettive bollette pagate l’anno precedente.

Questo ha messo in seria difficoltà la popolazione non solo italiana, ma europea in generale. Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee si sono prontamente attivati, realizzando diversi decreti come ad esempio il decreto Aiuto-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con il quarto in arrivo prossimamente), con l’intento di fronteggiare il caro energia ed aiutare la fetta di popolazione più bisognosa.

Molto importanti sono stati in particolare il bonus energia da 150 euro (che possono essere detratte senza problemi dalle voci delle bollette), assieme a tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali rivolte agli acquirenti intenzionati ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono di risparmiare cifre considerevoli.

La soluzione a costo zero

Malgrado tutti questi importanti aiuti da parte del governo italiano e sono, restano ancora tantissime le famiglie che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a permettersi di pagare bollette così ingenti.

Fortunatamente a tutto questo c’è una soluzione: scopriamo insieme di cosa si tratta. Il governo italiano ha infatti introdotto tra le altre cose il bonus fotovoltaico, che permette l’installazione praticamente a costo zero di un impianto fotovoltaico all’intento della propria abitazione. Per andare maggiormente nello specifico, questo bonus fotovoltaico (introdotto da pochi mesi) permette di avere un finanziamento che va dai 6000 agli 8000 euro per ciascun impianto fotovoltaico installato, oltre ad una maggiorazione aggiuntiva pari a 500 euro in caso di bonus accumulati.

Uno dei requisiti da rispettare per usufruire del bonus in questione è chiaramente l’ISEE al di sotto di un certo valore, che in questo caso non deve superare i 20’000 euro annui.