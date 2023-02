Paolo Bonolis, la confessione disarmante sul suo grande amore: ha sempre fatto così

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati della televisione italiana, ha quotidianamente i riflettori puntati addosso, con lui la moglie Sonia. La confessione di Bonolis ha lasciato tutti senza parole e toglie ogni dubbio sulla loro relazione.

Paolo Bonolis è un conduttore italiano amatissimo dal pubblico, oggi ha 61 anni e conduce come agli esordi della sua carriera brillante, con la stessa grinta e venendo apprezzato sempre di più. Paolo è quotidianamente soggetto al gossip del paese, con lui la moglie Sonia.

Bonolis arriva sotto ai riflettori e schermi della televisione nel 1981, con il programma dedicato ai bambini, Tre, due, uno, contatto, di casa Rai. Nel 1982 si sposta in Mediaset e da quel momento diviene ancora più noto e amato, conduceBim Bum Bam. Altri programmi per i quali ricordiamo Bonolis, che ne è stato il volto, sono Chi ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin e Avanti un’altro. Paolo Bonolis è sempre affiancato dal collega e amico Luca Laurenti.

Paolo è sposato con Sonia Bruganelli dal 2002. Anche lei è un volto molto noto nella sfera dello spettacolo italiano. Con lei Bonolis ha tre figli, Adele, Silvia e Davide. La coppia è spesso al centro dell’attenzione del gossip e di recente questo parlava di una presunta crisi tra i due.

In diverse interiste però, sia Paolo che Sonia hanno smentito tutto ma la cronaca non ci crede e ogni giorni qualche retroscena esce magicamente allo scoperto, facendo parlare del loro matrimonio.

Il matrimonio tra Paolo e Sonia

Negli ultimi mesi Sonia Bruganelli ha lasciato una dichiarazione sospetta durante un’intervista. La donna ha dichiarato che lei e il marito Paolo vivono in due case diverse, seppur vicine. Ha specificato che questa scelta è molto salutare per la loro relazione e che così si sentono più vicini.

Tra Bonolis e la moglie dunque, si sospetta ci sia qualcosa che non va ma in realtà le dichiarazioni di entrambi non fanno altro che evidenziare quanto invece i due si amino profondamente.

Le parole di Paolo sulla moglie

Sul web gira un video di un’intervista di Paolo Bonolis a Verissimo, quando molto recentemente è stato ospite di Silvia Toffanin. Il conduttore ha parlato della moglie e della loro relazione. Le sue parole hanno emozionato e commosso tutti.

Paolo ha spiegato: “Io le dico ‘guarda che bel tramonto e lei mi dice ‘dove?’, lei è fatta così, però ha dei profondi sentimenti che esprime in altri territori, diciamo che se io a lei ho dato del romanticismo, lei a me ha dato tanta praticità. Ci siamo trovati in questo modo, però i sentimenti non si esprimono solo davanti a un tramonto, i sentimenti si esprimono durante l’arco della dedizione quotidiana e su questo non le posso dire assolutamente niente”.