Nuova terra scoperta, questa volta è completamente identica alla nostra: c’è vita al 99%

La ricerca nello spazio continua inesorabilmente da decenni e decenni, e siamo alla costante scoperta di nuovi pianeti che vanno ad aggiungersi a quelli che ormai conosciamo da tempo.

Siamo sempre alla ricerca soprattutto di forme di vita presenti all’infuori dell’ambiente terrestre, che diano la speranza che esistano altre popolazioni all’infuori della nostra, disperse su qualche pianeta lontano da noi.

Da tempo (diverse centinaia d’anni, se non di più) ci siamo sempre interrogati sul fatto di essere soli o meno all’interno di questo universo, e tantissimi film di fantascienza si sono posti proprio questa stessa domanda.

La nuova scoperta condotta ad opera della NASA potrebbe però svelare interessanti informazioni, che promettono di avere una rilevanza nel futuro. Alcuni scienziati avrebbero infatti recentemente scoperto il pianeta TOI 700-E, I primi dati riguardanti il nuovo pianeta di recente scoperta sarebbero stati divulgati in occasione del 241° incontro tenutosi presso l’American Astronomical Society (vale a dire la società americana di astronomia).

Nella fattispecie, gli scienziati avrebbero fatto uso del sistema Transitino Exoplanet Survey Satellite (in acronimo TESS), per osservare il nuovo pianeta e tutti i suoi dettagli. La stessa madre del pianeta recentemente scoperto sarebbe TOI 700, da cui il pianeta stesso prende il nome.

Le sue caratteristiche

Una delle caratteristiche più curiose consiste nel fatto che le dimensioni del nuovo pianeta recentemente scoperto sono molto simili a quelle del Pianeta Terra, con una proporzione pari al 95% del nostro pianeta. Il suo periodo orbitale corrisponderebbe a circa 28 giorni, in questo caso. Uno dei punti su cui gli scienziati si sono soffermati maggiormente a tal proposito consiste nella probabile presenza d’acqua allo stato liquido sulla superficie del pianeta, che potrebbe far verosimilmente pensare all’esistenza di una forma di vita.

A prender parola in merito al nuovo pianeta è stato in particolare Ben Hord, ricercatore del Goddard Space Flight Center alla NASA, il quale ha dichiarato che sarà necessario almeno un anno per avere ulteriori dettagli più specifici in merito al pianeta e alla sua stella: bisogna infatti considerare che TOI 700-E dista circa 100 anni luce dal nostro Pianeta Terra, una distanza non di certo esigua.

Chiaramente queste rimangono in gran parte supposizioni, che dovranno essere poi confermate in un secondo momento con nuovi studi a riguardo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte degli scienziati della NASA relativi al nuovo pianeta scoperto, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.