Melissa Satta, il crollo in diretta: scoppia in lacrime | Ecco cos’è successo

Melissa Satta è una delle showgirl italiane più apprezzate di tutti i tempi, la sua ricca carriera è stata d’esempio per molte sue seguace. Ciò che è successo durante l’ultima intervista ha lasciato tutti senza parole.

Melissa Satta è una modella, showgirl e conduttrice televisiva italiana, nata a Boston nel 1986. Oggi è molto seguita sui social nonostante non appaia più in modo frequente come prima sugli schermi televisivi italiani. E’ stata però, il volto e il simbolo di moltissimi programmi televisivi italiani che tutt’ora soffrono per la sua mancanza.

La carriera della Satta ha inizio quando è molto giovane, quando ha lasciato l’America per tornare in Italia. Inizia tutto dal suo successo enorme a Striscia la Notizia quando viene scelta come velina mora e diviene un vero e proprio simbolo del programma, tutt’ora ricordata per quel suo primo ruolo nel mondo dello spettacolo. Subito dopo quel successo prende parte al programma Mediaset, Controcampo e da quel momento prende parte a molti show televisivi e film.

Tra i suoi esordi più recenti ci sono stati Tiki Taka – Il calcio è nostro, che ha condotto dal 2013 per cinque anni e il più recente Sky Calcio Club nel 2021 e Mission beauty su Rai 2. Melissa ha avuto molto successo per quanto riguarda i programmi di calcio, ama follemente gli sport e il football in particolar modo.

Melissa ha avuto diverse relazioni nel corso della sua vita, tutte documentate dal gossip e dalla cronaca rosa ma nessuna di queste durata, fin quando non è arrivato nella sua vita un uomo che l’ha resa davvero felice.

Gli amori di Melissa Satta

Melissa Satta ha incontrato e conosciuto l’amore della sua vita, il tennista tanto amato dal pubblico italiano, Matteo Berrettini. Lo sportivo e la showgirl hanno una relazione seria, tanto da convivere e insieme a loro anche il figlio di lei.

La Satta ha avuto un figlio, Maddox, di otto anni, nato nel 2014, avuto con il suo ex Kevin-Prince Boateng, calciatore ghanese e tedesco con il quale Melissa è stata per moltissimo tempo.

Le lacrime di Melissa per Maddox

Melissa Satta è stata recentemente ospite della Toffanin nello studio di Verissimo. La showgirl ha parlato molto di se e della sua vita, aprendosi completamente e quando ha visto prima le immagini e poi suo figlio in carne ed ossa nello studio, davanti a lei, è crollata piangendo.

Maddox e Melissa sono legatissimi e sulle note della nuova canzone di Mr Rain, Supereroi, il profilo Instagram di Verissimo ha voluto condividere lo splendido rapporto che la showgirl e il figlio hanno.