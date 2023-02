Diletta Leotta, completamente in nero fa impazzire i social: bellezza devastante

Diletta Leotta è considerata una delle donne più belle e ammirate dal pubblico nostrano. La donna ha pubblicato pochissime ore fa una foto in cui il suo look è completamente black e ha fatto perdere la testa a tutti.

Diletta Leotta, all’anagrafe Giulia Diletta Leotta, è una delle conduttrici televisive e radiofoniche italiane più amate dal pubblico. La donna ha 31 anni ed è nata a Catania nel 1991, trasferitasi poi a Roma e a Milano per lavoro.

La carriera di Diletta ha inizio quando lei ha quasi vent’anni, infatti nel 2010 conduce con Salvo La Rosa l’11o Festival della nuova canzone siciliana, restando nella sua regione natale. Successivamente appare nel programma di intrattenimento Insieme come valletta e da quel momento diviene nota, infatti poi inizia a lavorare per casa Mediaset, conducendo Il Compleanno di La 5.

I primi grandi successi però, che segnano la carriera della Leotta, sono i suoi ruoli in Sky Meteo 24 e Sky Sport 1, senza dimenticare gli speciali sul campionato europeo di calcio 2016. Dal 2018, inoltre, è protagonista della piattaforma DAZN, per questa conduce il programma Diletta gol, Diletta gol stories, Diletta gol in campo e infine Linea Diletta.

Nonostante la conduttrice sia molto seguita sui social, dove è molto attiva, è molto gelosa della sua vita privata. Sappiamo però, che vive a Milano, in zona Porta Nuova e negli ultimi hanno ha vissuto lì insieme al suo ex fidanzato Can Yaman. Attualmente Diletta sembra sia in una relazione molto passionale con Loris Karius, calciatore del Newcastle UTD.

Il post Instagram di Diletta

Diletta posta quotidianamente sui social dove è molto attiva e seguitissima da un numero elevato di seguaci. Recentemente pubblica foto e video con il suo ragazzo, invidiato da moltissimi.

Posta e condivide con tutti i fan contenuti che raccontano della sua routine e delle sue giornate, obbiettivi, traguardi e hobby. Sotto ogni suo post ci sono migliaia di commenti e niente passa inosservato ai suoi fan, pronti a farle i complimenti.

Il look total black di Diletta

Ogni volta che Diletta Leotta posta una sua foto, questa spopola sui social, le pagine iniziano a ripostarla e i fan impazziscono. Le ultime sue foto sono state condivise con i seguaci da lei stessa, caricandole nelle storie poche ore fa.

Le immagini la ritraggono bellissima e raggiante come sempre ma ciò che ha colpito moltissimo chiunque sia capitato sulle sue storie, è il suo outfit. Diletta è vestita completamente in nero e il colore le dona moltissimo, indossa infatti una canotta e un leggins nero, nonostante il colore poco vivo, lei è sempre splendida.