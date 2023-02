Whatsapp, se scarichi quest’app sei rovinato: è piena di virus distruttivi | Cancellala subito

Nuovo allarme sicurezza, che coinvolge anche gli utenti di Whatsapp, per app che possono rubare dati e riempire di virus lo smartphone.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i reati informatici, complice anche la maggiore digitalizzazione della popolazione. Ormai a proprio agio nel navigare sul web da diversi device.

Smartphone, tablet e pc, sia per lavoro che per svago, sono diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni. Attraverso le applicazioni, ormai, possiamo gestire qualsiasi cosa, dagli elettrodomestici di casa ai conti bancari.

Anche diversi servizi pubblici sono, ormai, accessibili online attraverso applicazioni specifiche che ci permettono di gestire documenti o di prenotare appuntamenti senza dover fare interminabili file. In questa direzione va il Documento Italia digitale 2026 del Governo, un programma triennale che raccoglie le raccomandazioni “per aumentare l’efficacia del coordinamento tecnologico e digitale del Paese”.

E’ necessario tener presente che tutte queste applicazioni custodiscono i nostri dati sensibili e per questo occorre custodire con attenzione le credenziali d’accesso. Negli ultimi anni, i pirati informatici hanno sviluppato metodi sempre più efficienti per sottrarci username e password ed entrare in possesso degli account personali.

La nuova app di Whatsapp

Spesso, è lo stesso utente che fornisce i propri dati agli hacker senza rendersene conto. Questo perché i truffatori ricostruiscono alla perfezione siti ufficiali, l’utente, così, pensa di star navigando in sicurezza ed inserisce i dati richiesti dalla schermata. Il problema non riguarda solo i siti internet, nell’ultimo periodo si stanno diffondendo anche diverse app fake questo perché il lancio continuo di applicazioni negli store rende molto difficili i controlli.

L’ultimo allarme arriva per un’applicazione pubblicizzata come una versione non ufficiale di Whatsapp che promette funzionalità aggiuntive soprattutto dal punto di vista grafico, con diversi temi per personalizzare le chat. Dalla versione 2.22.11.75 questa app risulta contenere un virus trojan in grado di acquisire le credenziali di accesso di Whatsapp e di inviarle allo sviluppatore “YoWhatsApp”.

L’app è presente sugli store di Android ed è anche pubblicizzata da molte altre applicazioni nei banner pubblicitari dedicati. Ecco perché occorre fare molta attenzione alle app che si scaricano, soprattutto, quelle che scarichiamo attraverso link esterni allo store. Infatti sono diversi i virus in circolazione su applicazioni, spesso, di sviluppatori sconosciuti, come il trojan bancario DawDropper, creata per intercettare le credenziali di accesso ai conti correnti, oppure come lo spyware RatMilad, in grado, persino, di registrare audio dallo smartphone infettato ad insaputa del proprietario.