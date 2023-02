Sanremo 2023, dopo la vittoria di Mengoni esce fuori il triste retroscena: “lanciati bicchieri dietro le quinte”

Il Festival di Sanremo è terminato anche quest’anno e Marco Mengoni è stato proclamato vincitore della 73esima edizione. Dopo solo una serata dal termine, escono fuori gli scenari del backstage.

Il Festival di Sanremo è uno dei programmi televisivi più attesi dal pubblico italiano ogni anno. Lo show si tiene a Sanremo (da dove prende il nome il programma), la città dei fiori situata in Liguria. La prima sua edizione risale al 1951, e da allora ha sempre avuto un enorme successo.

Il Festival ha visto la nascita di nuovi talenti e l’affermarsi di questi, cantanti e cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, con brani che dopo decenni sono ancora ascoltati in tutto il paese. Sanremo è un evento che tutti gli italiani seguono e amano, attesissimo ogni anno, è ormai una tradizione del Paese.

L’edizione di quest’anno è stata la 73esima e ha intrattenuto il pubblico dal 7 febbraio all’11. Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo è stato di nuovo Amadeus a condurre, questa volta al fianco di Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Il trio è stato un’esplosione di divertimento e professionalità, portando sul palco tantissimi contenuti interessanti e di ispirazione.

I 22 Big in gara si sono esibiti, i loro talenti hanno messo a dura prova sia il pubblico a casa che la giuria nella scelta del vincitore, i loro brani hanno lasciato tutti senza parole e hanno emozionato chiunque ascoltasse.

I sipari del Festival di Sanremo

In queste serate, Rai ha avuto uno share elevatissimo, è stato registrato e dichiarato come il più alto di sempre. Secondo molti questo risultato è stato in gran parte merito dell’influencer Chiara Ferragni, la quale ha portato sul teatro un discorso molto intenso e commovente: ha dato voce e coraggio alle donne.

Oltre alle esibizioni in gara, abbiamo assistiti a moltissimi colpi di scena e sipari che hanno intrigato il pubblico, sollevando anche molte polemiche, da Blanco a Rosa Chemical, non ci si è mai annoiati. In finale sono arrivati Lazza e Marco Mengoni, quest’ultimo ha ricevuto il Leone d’Oro, avendo raggiunto un successo grandissimo.

Il retroscena raccontato da Fedez

Chiara Ferragni è stata la conduttrice del Festival di Sanremo e ad assisterla c’era il marito Fedez che quest’anno non ha gareggiato ma si è ugualmente esibito. Il cantante è stato presente ogni giorno sia durante le prove che durante le dirette televisive.

In una recente live di Tik Tok, ha raccontato un retroscena brusco. Fedez si è aperto riguardo il presunto scontro, con bicchieri che volavano, tra Anna Oxa e Madame, entrambe in gara. Ciò che Fedez ha detto è stato: “Posso dire una cosa? Anna Oxa è stata davvero una maleducata! C’era una scaletta, stavamo aspettando da tutto il giorno, lei è arrivata e ha superato tutti. E’ stata davvero una maleducata!”.