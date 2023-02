Nuovo virus, ti distrugge tutto in pochi secondi: ecco come evitarlo

Internet ha permesso di avere un progresso tecnologico inaudito nel corso degli ultimi vent’anni, soprattutto. Ha permesso ad esempio di avere i social network che noi tutti oggi conosciamo (come ad esempio Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e chi ne ha più ne metta).

Così come anche il boom degli smartphone, che da dieci anni a questa parte sono venduti in tutto il mondo e, tra l’enorme miriade di modelli disponibili, permettono di soddisfare le esigenze e i bisogni delle più disparate tipologie di consumatori.

Come in ogni cosa, bisogna anche tenere conto del rovescio della medaglia, nel caso di internet rappresentata dai virus (o malware) e da tutto ciò che da essi ne deriva. Un esempio lampante sono le frodi online, di cui vi avevamo parlato recentemente nel corso degli ultimi giorni, così come software installati sul nostro PC che nascono dietro alcune insidie, come virus per l’appunto.

Questi sono spesso in grado di prendere possesso dei nostri dispositivi, riuscendo ad acquisire i nostri dati sensibili, così come anche tutti gli estremi delle nostre carte di credito e debito, e le informazioni relative al nostro conto corrente e quant’altro.

Scopriamo in particolare l’ultima novità arrivata recentemente in fatto di virus informatici, cercando di capire come evitarlo e risolvere efficacemente la situazione. Quest’oggi andremo infatti a focalizzarci su una nuova minaccia che sta circolando in Italia nel corso degli ultimi mesi. Si tratta di Hook, e in base a quanto dichiarato dai ricercatori, rappresenta una delle minacce più importanti e considerevoli degli ultimi anni.

La ricostruzione degli eventi

A dichiarare l’allarme è stata ThreatFabric, un’azienda di sicurezza d’origine olandese specializzata nella cybersecurity, la quale avrebbe parlato di questo nuovo malware informatico, in grado di attaccare i dispositivi mobile (con sistema operativo Android, per essere precisi). Per chi fosse più avvezzo a questa tipologia di problemi, si tratta di un Remoce Access Trojan, e rappresenta la diretta evoluzione di Ermac, un trojan di natura bancaria con cui abbiamo avuto a che farei passato. Il codice sorgente così come il creatore sono gli stessi di Ermac.

Questa pericolosa nuova minaccia chiamata Hook è in grado di leggere tutti i dati presenti all’interno del nostro dispositivo mobile, oltre a far uso dei nostri contatti personali. A questo si aggiunge anche la posizione del cellulare (fornita grazie al sistema di geolocalizzazione presente in ogni smartphone), e la possibilità di rubare tutte le credenziali d’accesso del sistema home banking del povero malcapitato di turno.

Il nostro consiglio è quello di cercare di installare sul proprio telefono esclusivamente app certificate e di cui siamo a conoscenza, dal momento che spesso questi trojan si nascono dietro app apparentemente innocue. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi, per avere aggiornamenti in merito, sperando che questo trojan venga estirpato il più presto possibile.