Contatore del gas, questo errore ti costa caro: Non farlo mai | Ti raddoppia la bolletta

I mesi autunnali e invernali che stiamo vivendo in questo periodo non sono di certo semplici, da un punto di vista economico ed energetico.

Per ricostruire gli eventi, tutto è iniziato i primi mesi del 2022, quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina, che hanno causato non pochi problemi alla popolazione in europea. In primis il conflitto ha provocato l’aumento a livello del settore alimentare, cui è seguito poi un rialzo del costo dell’energia, sia essa energia elettrica che gas metano.

Le aziende fornitrici d’energia si sono ritrovate così costrette ad aumentare il costo delle bollette mensili: si è stimato infatti che abbiamo registrato un aumento pari addirittura al 50% rispetto al costo delle bollette pagate nel corso dell’anno immediatamente precedente.

Per fortuna tutti i governi delle principali nazioni europee si sono mossi praticamente nell’immediato, con l’uscita di numerosi provvedimenti volti proprio a fronteggiare questo gravoso caro energia, ed aiutare le popolazioni più deboli che hanno risentito particolarmente della situazione. Citiamo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, a cui succederà poi a breve il decreto Aiuti-Quater.

Tra i provvedimenti principali mossi dal governo europeo citiamo ad esempio il bonus energia pari alla cifra di 150 euro, seguito subito dopo da tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per chi fosse intenzionato ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che consentono risparmi importanti alla fine dell’anno. Malgrado tutto questo,

Consigli utili

Sicuramente una delle voci che registra i consumi più alti all’interno dell’economia domestica è quella del riscaldamento. Tra termosifoni, scaldabagno, caldaia (elettrica o a gas), e termostato, sono numerosissimi i dispositivi di cui facciamo uso nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali. Ecco che a tal proposito di forniremo un accorgimento davvero utile, in modo tale da risparmiare gas metano e conseguentemente risparmiare sulle future bollette dell’energia che vi arriveranno a casa nel corso dei prossimi mesi.

In particolare oggi andremo a focalizzarci sul contatore del gas, in cui fare un errore può costarvi davvero caro: scopriamo insieme di cosa si tratta.Potrebbe capitarvi non di rado, infatti, che la lettura del gas riportata nei dettagli in bolletta sia errata. Cosa bisogna fare esattamente in questo caso? Innanzitutto dovete rivolgervi alla società di vendita (ovvero l’azienda che vi fornisce il gas), comunicando l’energia corrente che visualizziamo in corrispondenza del contatore.

Avrete così a possibilità di andare a verificare le vostre letture sul contatore, rispetto a quelle riportate in corrispondenza della bolletta che l’azienda vi ha rinviato, che sicuramente provvederà al rimborso in maniera semplice e veloce.