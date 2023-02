Acqua calda in tutta casa con due spicci, oggi è possibile: smonta subito la tua caldaia

Quello che stiamo passando in questo periodo non è di certo uno dei momenti più semplici da un punto di vista economico ed energetico.

La situazione in particolare si è complicata ed aggravata a partire dai primissimi conflitti scoppiati in territorio ucraino ormai più di un anno fa, i quali hanno portato appresso non pochi problemi sul fronte energetico ed economico.

I costi delle materie prime e prodotti semplici (come possono essere l’olio di semi di arachidi, per esempio) sono aumentati clamorosamente, e a questo si è accompagnato un aumento sconsiderato del costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano.

Questo ha portato le principali compagnie fornitrici d’energia (prima tra tutte Enel Energia, su territorio italiano) ad aumentare di molto il costo delle bollette mensili. La reazione e controrisposta da parte del governo italiano (così come quello di tante altre nazioni) è stata veramente immediata, con l’uscita e pubblicazione di diversi decreti volti proprio a fronteggiare il caro energia, ed aiutare così facendo la parte di popolazione più bisognosa.

Come non citare per esempio tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, il quale ad un’alta classe energetica permette dei consumi ridotti, e conseguentemente un buon risparmio alla fine dell’anno. Oltre a questo citiamo anche il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti in maniera semplice e veloce dalle voci delle bollette.Questo però non è stato purtroppo sufficiente per milioni e milioni di famiglie italiane, che si sono trovate praticamente sulla soglia di povertà per sostenere il pagamento di bollette così ingenti e pesanti, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno.

Consigli utili

Oggi in particolare vi forniremo un metodo semplice e veloce per avere acqua calda in casa spendendo pochissimo: scopriamo insieme com’è possibile. Il nostro consiglio in questo caso è di utilizzare una caldaia a condensazione con integrazione a energia solare.

Gli impianti fotovoltaici sono ad oggi una tecnologia ben più che affermata, che consente di far risparmiare al consumatore cifre considerevoli di denaro alla fine dell’anno. A questo si aggiunge anche un vantaggio notevole per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente, a differenza dei normali impianti di riscaldamento che inquinano moltissimo.

La caldaia a condensazione, inoltre, rappresenta un buon sistema per risparmiare, dal momento che è caratterizzata da un’efficienza di produzione di calore molto più alta. A questo si aggiunge una scelta di materiali molto più efficiente rispetto alle caldaia tradizionale, con scambiatori interni in acciaio inox o in lega di alluminio e silicio.