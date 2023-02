1,50€ per riscaldare tutta casa: con questo trucco puoi farlo sul serio

E’ possibile riscaldare tutta la casa con pochi centesimi di euro al giorno? C’è chi ha scoperto il trucco per spendere pochissimo

Da oltre un anno, gli italiani assistono impotenti al costante aumento del costo dell’energia elettrica e del gas legato a doppio filo con l’incremento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali.

In molti fanno fatica ad arrivare a fine mese ed è frequente trovare chi si affida al web per cercare informazioni su come risparmiare fino all’ultimo centesimo nei consumi domestici.

I consigli sono sicuramente utili per ridurre le spese come utilizzare gli elettrodomestici che richiedono più energia (lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice etc) solo in determinate fasce orarie in cui i gestori offrono delle tariffe più basse.

La spesa principale resta, però, quella relativa al riscaldamento, in inverno, e ai condizionatori, d’estate. In pratica, è stato stimato, che questo tipo di consumi rappresentano circa il 19% della spese domestiche annuali.

Come risparmiare sulle bollette

Seguire tutti questi consigli alla fine può portare un risparmio importante se si considera la spesa annuale complessiva. Ma c’è anche chi è riuscito quasi ad azzerare i consumi domestici. La storia del signor Giorgio Malvasi e della sua famiglia è stata riportata da diversi giornali come esempio di sostenibilità ambientale grazie alla propria, particolarissima, abitazione.

«Casa mia consuma 50 centesimi al giorno, gli elettrodomestici funzionano gratis. Tutto si scalda, si raffredda e s’illumina a costo zero»: spiega Malvasi che nella vita fa il giornalista. La sua casa ai margini di Spinea, nel veneziano, è considerata la più efficiente del Veneto, grazie al progetto, portato a termine nel luglio 2021, dall’architetto Denise Tegon di Oriago. C’è chi può pensare che eseguire tali lavori sia troppo costoso, ebbene non è così, infatti la famiglia si è avvalsa del Super Bonus previsto dal Governo e ha calcolato che i costi saranno ammortizzati già in 5 anni, rispetto ai 10 anni previsti dal provvedimento.

Coibentata con legno del Trentino, dotata di pannelli fotovoltaici e batterie per incamerare energia, il vecchio rudere di campagna è stato trasformato in un gioiello di ecosostenibilità. L’allaccio del gas non è neanche previsto, c’è solo il collegamento alla rete elettrica che serve anche per vendere l’energia prodotta in eccesso. Tra bollette e tasse varie, la famiglia dichiara che le spese annue ammontano appena a 800 euro, ma se sottraiamo i circa 650 euro pagati dal gestore per l’energia prodotta in più, il risultato è meno di 0,50 centesimi al giorno di consumi.