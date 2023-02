Vecchi cellulari, se hai ancora questi modelli in casa sei ricco: valgono migliaia di euro

Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un grande successo e boom economico degli smartphone, complice la diffusione sempre più capillare ed ampia di internet a livello di tutto il mondo.

Al giorno d’oggi sul mercato mondiale sono presenti numerosissimi modelli di smartphone, che riescono a rispondere alle più disparate esigenze da parte degli utenti. Partiamo ad esempio dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma) per chi cerca le prestazioni al massimo della potenzialità e un’ottima fotocamera, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media (adatti a chi cerca un buon rapporto e compromesso qualità / prezzo), arrivando infine agli smartphone di fascia bassa, per chi non ha particolari esigenze di sorta.

Mettiamo però da una parte per un attimo gli smartphone e tutte le interessanti e promettenti novità che essi propongono, e facciamo un salto all’indietro nel tempo, arrivando ai vecchi modelli di cellulari. Spesso e volentieri alcuni di questi modelli, al giorno d’oggi, valgono davvero tanto, e se li avete in casa potreste ricavarci cifre anche considerevoli. Scopriamo insieme di quali modelli stiamo parlando, con il loro relativo valore.

Stiamo parlando in particolare dei modelli di cellulare usciti nel corso degli anni ’90. Li chiamiamo comunemente “cellulari vintage”, ma potrebbero valere centinaia, se non migliaia di euro se in buone condizioni.

Partiamo innanzitutto dal Nokia 5510, che risale al 2001 e presentava un’impostazione orizzontale, in netto contrasto con ciò a cui siamo abituati al giorno d’oggi da più di vent’anni e passa di cellulari. In questo caso infatti era presente una tastiera QWERTY da entrambi i lati del cellulare, che permetteva di comporre velocemente i messaggi da inviare ai propri conoscenti. Nel caso in cui questo si trovi in ottime condizioni, questo cellulare può valere fino a 250 euro.

Altri pezzi da collezione

Passiamo poi al Nokia 3310, un grande classico dei cellulari di fine anni ’90, ricordato al più per la sua strabiliante indistruttibilità. Questo modello in particolare, alle giuste condizioni, può avere un valore che nel migliore dei casi può addirittura superare i 300 euro.

Sempre rimanendo in ambito Nokia, non possiamo non citare il Nokia 8800 Gold Arte, che presenta addirittura delle placcature in oro a 24 carati. In questo caso specifico, il valore di questo cellulare d’altri tempi può ammontare anche a 1000 euro.

Arriviamo infine al Motorola StarTac 70 Rainbow, un modello davvero variopinto ed allegro, uno dei primi a presentare la famosa apertura a conchiglia, marchio distintivo della stessa compagnia in quel tempo. In questo caso stiamo parlando di un valore davvero alto, garantito anche dall’eccentrica colorazione arcobaleno, che può arrivare anche a 500 euro e oltre.