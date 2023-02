Smartphone, con questo nuovo chip si va nel futuro: non potranno averlo tutti

Il mondo degli smartphone ha letteralmente conosciuto il suo boom economico nel corso degli ultimi dieci anni, complice la diffusione sempre più capillare di internet a livello di tutto il mondo.

Anno dopo anno, gli smartphone sono riusciti a coprire tutte le caratteristiche e le esigenze richieste dalle più svariate tipologie di utenti. Tendenzialmente siamo abituati a suddividere questa tipologia di device in tre grandi categorie, capitanate dagli smartphone di fascia alta (quelli che chiamiamo comunemente top di gamma, come possono essere ad esempio iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S22), per chi cerca il meglio del meglio.

Seguono poi subito dopo gli smartphone di fascia media, pensati proprio per quella tipologia di utenti che cercano sempre un buon compromesso tra la qualità costruttiva e il prezzo, fino ad arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, adatti proprio agli utenti che si accontentano senza problemi e non cercano chissà quali specifiche tecniche all’interno di qualsiasi smartphone di sorta.

Quest’oggi non andremo a focalizzarci su questo in particolare, ma sui chip che gli smartphone montano. In particolare oggi vi parleremo di un nuovo chip che presenta più che uno sguardo sul futuro, e sembra davvero promettente dal punto di vista della potenza di calcolo: scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Stiamo parlando del nuovo processore di ultima generazione, lo Snapdragon 8cx Gen 4, altresì conosciuto col nome in codice SC8380, che si rumoreggia ormai da qualche settimana. Esso andrà a costituire l’erede spirituale di Snapdragon 8cx Gen 3, e verrà utilizzato sia per i laptop che per i tablet.

Cosa dicono i rumor

Le voci di corridoio arriverebbero nella fattispecie dal celebre portale informatico di settore Win Future, secondo il cui parere Qualcomm sarebbe attualmente in fase di sperimentazione del processore in questione montato su un dispositivo con diagonale da 10 pollici, anche se non conosciamo ancora il modello in questione. Potrebbe verosimilmente trattarsi di un laptop o di un tablet, ma al momento purtroppo non ci è dato saperlo.

A quanto pare questo nuovo chip contrerà i nuovi core Oryon, realizzati da Nuvia, recentemente acquisita dalla compagnia stessa. Sempre secondo WinFuture, sarebbero ben 12 i core presenti all’interno di questo nuovo e promettente processore, di cui 8 con una frequenza d’aggiornamento pari a 3.4 GHz.

Non ci resta dunque che attendere con ansia ulteriori aggiornamenti da parte di Qualcomm, che siamo certi non tarderanno a venire, eventualmente con la pubblicazione di un comunicato stampa ufficiale, nel corso delle prossime settimane o mesi.