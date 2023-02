Lavastoviglie, questo bottone fa miracoli: bolletta dimezzata istantaneamente

È un periodo veramente duro e difficile, quello che sta attraversando non solo l’Italia, ma l’Europa intera. Il tutto è iniziato a partire dai primissimi conflitti registratisi in Ucraina durante gli scorsi mesi del 2022, che hanno portato dietro di sé una scia di tragiche conseguenze su tutto il panorama europeo.

Per il settore alimentare, per esempio, abbiamo assistito all’aumento folle del costo di alcuni prodotti di base (come l’olio di semi di arachidi, per fare un esempio), che si è riflettuto a livello di tutto il settore. Oltre a questo, si è verificato anche un aumento sconsiderato dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Arrivati a questa situazione, è chiaro che le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, prima tra tutte) si siano ritrovate ad aumentare i prezzi delle bolette mensili. Secondo alcune statistiche recenti, infatti, il costo delle bollette è aumentato di circa il 50% rispetto alle corrispettive bollette pagate nel corso dell’anno precedente.

Per fortuna il governo italiano (così come quelli degli altri stati europei) ha provveduto ad emanare diversi decreti, come il decreto Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, proprio con l’intento di fronteggiare il caro energia che ha colpito l’Europa ed aiutare in particolar modo la fetta di popolazione più bisognosa.

Possiamo citare per esempio tutte le agevolazioni fiscali per l’acquisto di nuovi elettrodomestici, che consentono di risparmiare sensibilmente sulle prossime bollette dell’energia. Oltre a questo ricordiamo il famoso bonus energia pari a 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili.

Consigli utili

Questi sostanziali aiuti non sono purtroppo bastati nel caso di moltissime famiglie italiane, che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dato che devono sostenere bollette così ingenti, che non sono sempre facili da gestire, soprattutto nel caso in cui siano famiglie composte da 5 o più membri al loro interno.

Ecco quindi che oggi vi forniremo una serie di trucchi e accorgimenti utili per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare di riflesso sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa. Gli elettrodomestici sono indubbiamente i dispositivi che rappresentano una delle voci maggiori nei consumi all’interno dell’economia domestica. Oggi ci focalizzeremo in particolare sulla lavastoviglie, che al giorno d’oggi utilizziamo pressoché quotidianamente per lavare i nostri piatti.

È infatti presente un pulsante davvero miracoloso, che consente di risparmiare considerevolmente. Stiamo parlando del tasto Eco / Ambiente, che permette di passare ad una modalità che consuma ragionevolmente di meno rispetto a quella tradizionale, con un lavaggio a 60 gradi, senza nessuna perdita quindi in termini di pulizia. Oltre al piano puramente economico questo è anche vantaggioso dal punto di vista dell’ambiente, dal momento che è una modalità che inquina molto di meno rispetto alla tradizionale.