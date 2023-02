Intesa San Paolo, disastro per i correntisti, arriva la grave notizia: chiusura del bancomat ufficiale | Non si potrà più ritirare

Vi avevamo parlato giusto pochi giorni fa di quanto stiamo assistendo al graduale ma continuo passaggio dai contanti ai pagamenti elettronici, effettuati mediante l’utilizzo di carte di credito, carte di debito o mezzi affini, come ad esempio Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e via dicendo, che riescono a garantire pagamenti immediati attraverso l’utilizzo di un chip NFC presente sulla superficie degli smartphone di ultima generazione.

I bancomat disponibili in Italia stanno diminuendo drasticamente sempre di più, e sembra proprio che questo trend non accennerà a fermarsi nel corso del 2023. Lo stesso sembra che stia succedendo per una delle filiali di Intesa San Paolo, una delle banche indubbiamente più popolari a livello del territorio italiano.

Nello specifico è recentemente arrivata la notizia secondo cui prossimamente la filiale Intesa San Paolo del paese di Castelbuono chiuderà definitivamente. Questa chiusura inaspettata è dovuta in particolare a una riorganizzazione interna della banca stessa, secondo quanto riportato da alcuni.

Questa mossa fa parte di un disegno più grande, ovvero il piano d’impresa 2022-2025, che per la precisione è stato approvato nel febbraio del 2022, e ha come fine ultimo quello di ridurre di 1500 filiali a livello di tutto il territorio italiano.

Ricordiamo che abbiamo già assistito in precedenza ad un’ulteriore riduzione delle filiali bancarie dello stesso gruppo, per la precisione 450 erano state chiuse nel quarto trimestre del 2021.

La situazione attuale

È questo il segno che le banche, così come altri organi, si stiano sempre più spostando verso la digitalizzazione di tutti i loro servizi, con tutto ciò che esso comporta. A prender parola è stata la stessa banca Intesa San Paolo, la quale ha dichiarato che i servizi finanziari continueranno ad essere erogati senza alcun problema ai clienti, per mezzo dei mezzi digitali nati nel corso degli ultimi anni, capitanati rispettivamente dal sistema di internet banking e di mobile banking.

Chiaramente in questo bisogna però anche considerare i residenti più anziani e avanti con l’età, che com’è ovvio che sia non sono avvezzi ai mezzi digitali come i giovani, e potrebbero riscontrare non poche difficoltà nel far uso di questi nuovi mezzi tecnologici.

Per quel che riguarda la filiale di Castelbuono, nello specifico, chiuderà verosimilmente a partire dal prossimo mese di marzo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della stessa banca Intesa San Paolo, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che arriverà nel corso delle prossime settimane o mesi.