Amadeus, dopo il festival arriva la triste confessione: “un mare di guai”

Amadeus è al centro della cronaca e del gossip italiano. Il conduttore è uno dei più amati dal pubblico italiano e solo poche sere fa lo abbiamo seguito alla conduzione del Festival di Sanremo.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disco jockey italiano. Oggi Amadeus ha 60 anni, portati molto bene sia per il suo aspetto che per la sua grinta e determinazione che applica alla sua carriera ancora brillante.

Il conduttore è originario di Ravenna, città in cui è cresciuto prima di avviare la sua carriera di successo nel mondo dello spettacolo italiano. L’uomo inizia a divenire molto noto già negli anni ’80, quando lavora per Radio Deejay e negli anni a seguire inizia a lavorare in televisione, in casa Mediaset, divenendo in pochissimo tempo un conduttore molto amato dal pubblico.

Un ruolo molto importante nel mondo dello spettacolo nostrano, per Amadeus, ha avuto inizio nel 2020, quando ha iniziato a condurre il Festival di Sanremo, divenendone anche il direttore artistico, per più di tre anni consecutivi. Questo ruolo gli è stato riconfermato anche quest’anno e per l’anno prossimo.

Solo due sere fa infatti, Amadeus è stato il protagonista sul palco dell’Ariston, conducendo il Festival dal 7 febbraio all’11, serata in cui è stato premiato il vincitore della 73esima edizione del programma seguitissimo da tutti gli italiani.

Il Festival di Sanremo: la 73esima edizione

Il Festival di Sanremo è uno dei programmi televisivi italiani più attesi, la prima edizione risale al 1951 e l’edizione di quest’anno è stata la 73esima. Amadeus è stato accompagnato alla conduzione dal cantante Gianni Morandi e dalla influencer Chiara Ferragni.

In queste serate, oltre alle esibizioni dei 22 Big in gara, abbiamo assistito a diversi colpi di scena, da Blanco a Rosa Chemical e sabato sera in finale sono arrivati Lazza e Marco Mengoni. Si è aggiudicato il primo posto il cantautore che nel 2013 era già stato vincitore, Mengoni ha avuto un successo grandissimo anche quest’anno.

Il pensiero di Amadeus post Festival

Amadeus ha pensato di dover fare alcuni ringraziamenti speciali anche dopo l’ultima serata del Festival, così ha scritto una lettera ben pensata a tutto il pubblico e ai concorrenti. Sul suo nuovo profilo Instagram ha condiviso il pensiero, creato unendo i titoli dei brani in gara.

Il conduttore ha scritto: “Permettetemi ora di poter dedicare un pensiero a questo indimenticabile 73o Festival di Sanremo. […] Questo palcoscenico ha visto rose spezzate, rifiorire; cantanti e ospiti scendere le scale…entrare, ma mai uscire di scena. Hai ricordato, reso omaggio e dato un’opportunità in una società che purtroppo delude, dimentica ed esclude.” Ha continuato poi creando un bellissimo discorso.