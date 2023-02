iPad Pro, il ritorno è in grande stile I Apple fa sul serio, prestazioni pazzesche

Come ogni anno, anche la lineup di Apple si rinnova. Abbiamo assistito da pochi mesi al lancio dei nuovi smartphone, capitanati rispettivamente da iPhone 14 e iPhone 14 Pro. È il turno adesso del rinnovo della controparte dei tablet, dove troviamo iPad con tutti i suoi rispettivi modelli.

Nel campo dei tablet sappiamo bene quanto Apple sia stata un precursore, lanciando uno dei primi tablet ormai più di 10 anni fa, con il primo modello di iPad. Sembra che il prossimo iPad Pro sarà veramente incredibile in termini di prestazioni, andando a costituire una vera e propria evoluzione rispetto ai modelli attualmente in vendita.

Per il 2024 infatti, stando alle ultime voci di corridoio, è previsto un iPad Pro dotato di schermo OLED. Anche il design in questo caso sarà completamente rivisto e rivisitato, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali di costruzione, che anche la linea scelta da un punto di vista estetico.

Oltre alle modifiche estetiche sono attese al varco anche alcuni cambi relativi alla batteria, che permetteranno un ulteriore aumento dell’autonomia del dispositivo. La ricarica della batteria sarà inoltre accompagnata da una novità, dal momento che sarà presente il supporto al MagSafe, lo standard proprietario da Apple.

La nuova versione di iPad Pro rappresenterà un vero e proprio punto di svolta rispetto al passato: come anticipato prima, infatti, da ormai mesi e mesi si parla di un display OLED, che permetterà una definizione di gran lunga migliore rispetto al passato, assieme a dei consumi energetici notevolmente ridotti rispetto agli schermi tradizionali.

Aumentata anche la diagonale dello schermo in questo caso, che nei nuovi iPad Pro arriverà addirittura a ben 16 pollici. Per il display di questo nuovo iPad Pro sembra sia prevista la nuova tecnologia ProMotion, oltre ad una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, in linea con gli attuali smartphone top di gamma.

Son previste alcune modifiche anche per quel che riguarda la scocca: sarà infatti presente una superficie protettiva in vetro a livello della parte posteriore, che darà un tocco ancor più premium al dispositivo. Chiaramente manca ancora molto all’annuncio ufficiale di iPad Pro, dal momento che ci distanzia almeno un anno dall’uscita sul mercato di tutto il mondo.

Non ci resta a questo punto che attendere il rilascio di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della stessa Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi, eventualmente con la presentazione di un vero e proprio keynote dedicato a questo nuovo e attesissimo dispositivo.