Addio termosifoni, da domani puoi staccare l’impianto: ti basta comprare questa semplice cosa | Ti costa dieci volte di meno

La crisi energetica, come ormai ben sappiamo, sta colpendo non solo l’Italia ma tutto il continente europeo. Questo a causa dei continui conflitti in Ucraina che sono scoppiati durante i primi mesi del 2022, e hanno portato non pochi problemi a livello di tutto il continente, di riflesso.

In primis citiamo senz’ombra di dubbio l’aumento folle del costo delle materie prime (come l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini), con la conseguente inflazione a livello di tutto il settore alimentare. A questo si è poi aggiunto in un secondo momento il costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia, così come anche per il gas metano.

Le aziende fornitrici di energia si sono ritrovate praticamente costrette ad alzare il costo delle bollette mensili, creando non poco scompiglio all’interno di tutto il continente. Per fortuna le nazioni europee (e i relativi governi) si sono mossi in maniera piuttosto celere, attuando diversi e importanti provvedimenti.

Nel caso del governo italiano ad esempio, dobbiamo per forza di cose citare tutte le agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, così come gli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, e il bonus energia da 150 euro che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia.

Questo non è bastato purtroppo per milioni di famiglie italiane, che nonostante i preziosissimi aiuti provenienti da parte del governo italiano, si sono ritrovati più che prossimi alla soglia di povertà, non riuscendo più a sostenere il peso di bollette così ingenti.

Consigli utili

Ecco quindi che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile per consumare meno energia, in modo da risparmiare conseguentemente sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa. Il riscaldamento è senz’ombra di dubbio una delle voci più consistenti, quando si parla di consumi all’interno dell’ambiente domestico, soprattutto nei freddi mesi autunnali e invernali come quelli che stiamo vivendo in questo periodo.

Oggi nella fattispecie vi consigliamo l’utilizzo di un caminetto a bioetanolo, che rappresenta davvero un’ottima soluzione per risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno. Il bioetanolo è infatti un combustibile puramente biologico, che quindi permette anche di inquinare sensibilmente di meno.

Questa tipologia di caminetto è rinchiuso all’interno di una protezione in vetro, che prevede la presenza di un contenitore che andrà a ospitare il bioetanolo che fungerà da combustibile, in maniera semplice e veloce. Il bioetanolo brucerà in maniera graduale e controllata, permetto di riscaldare tutto l’ambiente domestico, risparmiando sensibilmente rispetto agli impianti tradizionali a gas metano.