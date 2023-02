Addio bolletta del riscaldamento, finalmente puoi salutare i termosifoni | Casa sempre calda a costo ZERO

Ormai lo sappiamo da diverso tempo, è un periodo veramente critico sia per quanto riguarda il piano economico che quello energetico.

Per essere ancora più precisi e andare nello specifico, la situazione si è aggravata in concomitanza con l’insorgenza dei primi conflitti in Ucraina, che hanno portato non pochi problemi e conseguenze su questi due piani. In primis ricordiamo un aumento mai visto prima d’ora del costo delle materie prime (come può essere l’olio di semi d’arachidi), che si è riflettuto in un’inflazione inaudita a livello di tutto il settore alimentare.

A questo aggiungiamo poi un rialzo sconsiderato e incontrollato dell’energia elettrica, sia essa elettrica che del gas metano, il quale ha ovviamente portato le principali compagnie fornitrici ad aumentare conseguentemente il costo delle bollette mensili, a danno chiaramente degli utenti. Per fortuna i governi di tutta Europea hanno provveduto in maniera pressoché istantanea a questa gravissima situazione, nel tentativo di fronteggiare il caro energia e in particolare aiutare così facendo la popolazione più bisognosa di aiuti.

Nello specifico ricordiamo ad esempio il bonus energia da 150 euro introdotto l’anno scorso, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono risparmi anche considerevoli alla fine del mese.

Malgrado i preziosi aiuti che sono pervenuti da parte dello stato italiano, sono davvero tantissime le famiglie italiane che rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, soprattutto considerando quelle composte da 5 o più membri al loro interno, in cui con un solo reddito è davvero difficile fronteggiare il costo esorbitante delle bollette mensili.

Consigli utili

Senz’ombra di dubbio il riscaldamento è una delle voci che impiega più consumi energetici all’interno dell’ambiente domestico, soprattutto nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali che stiamo vivendo proprio in questo periodo. Ecco quindi che oggi vi forniremo una valida alternativa al classico termosifone, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia che vi arriveranno.

In particolare il nostro consiglio consiste nell’utilizzo della stufa elettrica, abbinata ad un pannello solare. Un pannello di questo tipo fa infatti un uso efficiente dell’energia che proviene dal sole, in modo tale da utilizzarla per il riscaldamento di tutto l’ambiente domestico, praticamente a costo zero.

Questo rappresenta un notevole risparmio all’interno dell’economia di casa, e in più permette anche di inquinare decisamente di meno rispetto ai classici impianti, data la natura completamente rinnovabile dell’energia solare.