Acqua gratis in casa: ecco il metodo (illegale) infallibile | La bolletta non ti arriverà più

L’Europa intera sta attraversando un particolare periodo di crisi energetica ed economica, e l’Italia chiaramente ha risentito appieno di questa situazione. Tutto questo sarebbe iniziato nella fattispecie l’anno scorso, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato chiaramente con sé diverse problematiche energetiche e, di riflesso, anche economiche.

Il primo problema a cui abbiamo assistito è stato l’aumento del prezzo delle materie prime, riflettutosi subito dopo in un’inflazione a livello del settore alimentare. A questo sono poi succeduti i rialzi del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Questo aumento sconsiderato ha chiaramente portato le principali compagnie distributrici d’energia (come ad esempio Enel Energia et similia) ad aumentare conseguentemente il costo delle bollette mensili dell’energia.

Il governo italiano ha provveduto in maniera praticamente immediata a questa gravosa situazione, con decreti come l’Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, col fine ultimo di fronteggiare il caro energia ed aiutare la fetta di popolazione più bisognosa.

Come non citare per esempio il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come tutte le agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

A volte però questo purtroppo non è bastato per numerosissime famiglie italiane, che rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a sostenere il peso di bollette così ingenti, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscono un solo reddito.

Ricostruzione dei fatti

È così che oggi abbiamo deciso di illustrarvi a scopo informativo qualche metodo (non proprio legale, in alcuni casi) per risparmiare energia, e conseguentemente anche sulle bollette che vi arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Alcuni “furbetti dell’energia” riescono infatti ad ottenere l’acqua gratis in casa: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Negli scorsi giorni, i carabinieri di Alia (in provincia di Palermo) avrebbero arrestato un trentaduenne proprio per furto illegale d’acqua. Ad accorgersene sarebbero stati i tecnici dell’Amap, i quali in collaborazione ai carabinieri si sarebbero trovati davanti ad un vero e proprio impianto col fine ultimo di rubare illegalmente acqua in corrispondenza delle tubature di proprietà publica.

Circa due anni fa, il trentaduenne avrebbe disdetto il contratto per la sua potenza, iniziando così ad approvigionarsi in maniera completamente illegale e a spese dei cittadini. È così che il GIP del tribunale di competenza ha immediatamente deciso di convalidarne l’arresto. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, che siamo certi arriveranno nel corso dei prossimi giorni.