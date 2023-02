Nuovo virus, vi ruba tutti i dati bancari in 2 minuti: ecco chi sta colpendo

Internet, diffondendosi in maniera sempre più capillare nel corso degli ultimi 20 anni, ha sicuramente portato una decisa ventata d’aria fresca in numerosissimi ambiti, e ad un’ulteriore progresso tecnologico.

È il caso ad esempio dell’avvento degli smartphone, così come l’introduzione delle piattaforme di streaming (che hanno soppiantato da ormai più di dieci anni i principali sistemi di videonoleggio), per poi finire con i più celebri social network capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta.

Come in tutte le cose, bisogna considerare anche il rovescio della medaglia, e anche internet non fa di certo eccezione a questa importante regola. Su internet bisogna infatti prestare alle truffe che sono dietro l’angolo, compiute da malintenzionati che hanno intenzione di rubare i vostri dati.

Nella fattispecie nel corso degli ultimi giorni sarebbe emerso un nuovo virus, in grado di rubare i dati bancari dei poveri malcapitati di turno, nel giro di pochissimi minuti: scopriamo di cosa si tratta, e di come evitare queste spiacevoli situazioni.

A scoprire questo virus, nello specifico, sarebbero stati alcuni ricercatori di Proofpoint, che hanno immediatamente lanciato l’allarme in modo da evitare ulteriori ripercussioni. Iniziamo col dire che questo virus interessa esclusivamente il browser Google Chrome, quindi nel caso facciate utilizzo di altri browser per navigare sul web, siete già al sicuro.

Il virus nei dettagli

Si tratterebbe di un vero e proprio malware, che è in grado di rubare i propri dati sensibili, come ad esempio gli estremi della propria data di credito, assieme al proprio numero di telefono, nome, mese, anno di nascita e altro ancora, che manteniamo salvati all’interno del browser stesso. Lo stesso malware poi, una volta raccolti tutti questi dati, li invierebbe al server centrale di comando e controllo.

Il malware in questione si chiamerebbe Emotet, e andrebbe ad intaccare anche alcuni software presenti sul proprio PC, oltre che il browser Google Chrome. Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non memorizzare mai i vostri dati sensibili e informazioni importanti all’interno del browser, oltre a prestare la massima cautela nel cliccare su qualsiasi link che vi si presenti, sia sui siti web che nelle eventuali mail che ricevete da mittenti sconosciuti.

Sono proprio gli esperti infatti a sottolineare come questo malware si diffonda preferenzialmente attraverso email, link o eventuali allegati contenuti al loro interno. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti, confidando che questo malware venga estirpato il prima possibile.