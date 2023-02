Iphone gratis, con la nuova offerta si può: Apple è impazzita

Nel corso degli ultimi dieci anni, il mondo degli smartphone è letteralmente impazzito e ha conosciuto il suo boom, il suo periodo d’oro per così dire, riuscendo a proporre i più disparati e variegati modelli che ben si adattano alle esigenze e ai bisogni di ogni tipologia di utente.

Siamo soliti dividere gli smartphone tendenzialmente in tre grosse categorie, partendo dagli smartphone di fascia alta (i cosiddetti “top di gamma”, adatti a chi ha particolari esigenze, che sono capitanati rispettivamente da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S22, gli ultimi usciti), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, molto utili per chi cerca un buon compromesso tra la qualità costruttiva e il prezzo.

Infine arriviamo agli smartphone di fascia bassa, adatti a chi non ha esigenze in termini di potenza di calcolo e qualità della fotocamera.

Oggi nella fattispecie vi parleremo degli iPhone, senz’ombra di dubbio una delle categorie di smartphone più desiderate e ambite dal mondo. Chiaramente tra i “contro” che questi smartphone targati Apple presentano, rientra il prezzo, abbastanza proibitivo per gran parte dei consumatori. A tutto questo però c’è una soluzione, e c’è addirittura la possibilità di riuscire ad ottenere un iPhone gratis, o quasi.

I dettagli dell’offerta

In particolare Kronos 2 Rent, un celebre portale, offre un utilissimo e comodo servizio di noleggio per gli iPhone e non solo. Nel caso dell’iPhone 14 Pro (l’ultimo top di gamma ad oggi uscito, per quanto riguarda gli smartphone Apple), si ha la possibilità di versare 8 canoni trimestrali con opzione di riacquisto, al costo di soli 156 euro più IVA. Nel caso in cui non foste interessati all’opzione di riacquisto, invece, sarà possibile noleggiare iPhone 14 Pro con 8 canoni trimestrali, al costo stavolta di 135 euro più IVA.

Uno dei vantaggi del canone in questione offerto da Kronos 2 Rent è che copre tutto, ed è comprensivo tra le altre cose di una utilissima cover Apple MagSafe, oltre ad un’ulteriore estensione di garanzia offerta dal sito stesso, che è in grado di tutelare qualsiasi difetto di fabbrica che si presenti nel corso di questi anni.

L’assicurazione, inoltre, copre qualsiasi rischio accidentale, e potrete fare così sonni tranquilli nel caso in cui il vostro iPhone vi cada per sbaglio. Alla fine del contratto, quindi, potrete scegliere se acquistare o restituire il vostro iPhone 14 Pro noleggiato, senza alcun vincolo o impegno di sorta. Un’altro vantaggio è rappresentato dal fatto che non è prevista nessuna commissione finanziaria, e pagherete solo ed esclusivamente il canone del vostro smartphone.