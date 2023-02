Finalmente puoi avere l’acqua sempre calda così: addio gas e pannelli solari

L’Europa sta attraversando un periodo particolarmente buio e complesso, da quando nei primi mesi del 2022 sono scoppiati i conflitti in Ucraina, i quali si sono riflettuti inevitabilmente su tutto il continente a macchia d’olio.

Tante sono state le dirette conseguenze per quel che riguarda il punto di vista economico ed energetico, basti citare ad esempio il rialzo delle materie prime, che ha fatto soffrire particolarmente tutto il settore alimentare. I costi dell’energia elettrica e del gas metano, poi, hanno subito un’impennata che non s’era mai vista prima d’ora. Secondo alcune recenti statistiche, infatti, il costo delle bollette mensili ha registrato un aumento di ben il 50% rispetto a quelle pagate nel corso dell’anno immediatamente prima, dal momento che le principali compagnie si ritrovate praticamente costrette a praticare un aumento sui contratti per sopravvivere alla crisi energetica.

Tanti sono stati i provvedimenti messi in atto a livello europeo: per quel che riguarda l’Italia, per esempio, abbiamo assistito all’uscita del decreto Aiuti-Bis e del decreto Aiuti-Ter, volti proprio a fronteggiare il caro energia ed aiutare così la popolazione con un reddito basso.

Dal bonus energia da 150 euro, per finire con le agevolazioni fiscali rivolte all’acquisto di elettrodomestici ad alta classe d’efficienza energetica, sono stati veramente numerosi gli aiuti proposti a livello statale e regionale. Questo purtroppo non è bastato nel caso di milioni e milioni di famiglie, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento di bollette mensili dell’energia (sia elettrica che dell’acqua) così pesanti, soprattutto nei casi in cui percepiscono un solo reddito.

Ecco quindi che oggi vi forniremo alcuni accorgimenti utili per risparmiare energia, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno alla fine del mese. In particolare vi sveleremo un trucco per avere acqua calda in maniera facile e veloce, senza l’uso di pannelli solari.

Consigli utili

Nella fattispecie vi consigliamo l’adozione di uno scaldabagno elettrico, andando più nello specifico il modello Comfee ED2 76 L, che può essere trovato senza problemi sia in qualsiasi negozio fisico, che nei principali siti e-commerce. Scopriamo tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche di questo promettente scaldabagno elettrico.

Questo scaldabagno di Comfee è innanzitutto caratterizzato da una classe energetica B, una tra le più alte, che quindi consente innanzitutto un buon risparmio di energia, e di conseguenza un risparmio sulle future bollette mensili che vi arriveranno.

Lo scaldabagno presenta una capacità pari a 74 litri, più che sufficiente per una famiglia media composta da 4 o 5 persone al suo interno. A questo si affianca poi un doppio serbatoio realizzato in acciaio smaltato, che presenta una garanzia di 7 anni, sia nel caso di perforazioni che corrosioni. Il peso dello scaldabagno è pari a 35.88 kg, con una potenza pari a 1.5 kW.