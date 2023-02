Federica Pellegrini, la pesante malattia ha colpito anche lei: ecco le sue condizioni

Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana per eccellenza, si è da poco sposata e ama viaggiare con suo marito. Purtroppo mentre era in vacanza però, anche lei è stata colpita: l’allarmante post.

Federica Pellegrini è una famosissima ex nuotatrice italiana, classe 1988. E’ specializzata in stile libero e dai suoi primi esordi è stata soprannominata da tutti i fan come “la divina“, è la più grande nuotatrice italiana della storia.

La carriera di Federica ha avuto inizio nel 2004, quando partecipa alla prima sua rassegna olimpica, successivamente prende parte ad altre quattro. Il suo successo più grande avviene nel 2008 quando ai Giochi di Pechino vince la medaglia d’oro, divenendo la prima donna a vincere come nuotatrice. Nel 2009 poi, viene nominata “nuotatrice dell’anno” dalla rivista “Swimming World Magazine”.

La Pellegrini a soli sei anni vince le prime sue gare di nuoto. A soli 14 poi, partecipa ai campionati italiani assoluti, vincendo la medaglia di bronzo. Riguardo la sua vita privata e sentimentale, ha sempre cercato ad essere molto riservata, spesso senza successo.

Federica è stata in una lunga relazione con Filippo Magnini, anche lui nuotatore, per poi impegnarsi con il suo allenatore Matteo Giunta, con il quale si è sposata da pochissimo.

La nuova vita di coppia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che è il cugino dell’ex della nuotatrice, Filippo, si sono sposati il 27 agosto del 2022, a Venezia. I due sono stati per molto tempo oggetto di cronaca italiana, nessuno si aspettava il matrimonio imminente, eppure è successo e subito dopo sono partiti per la loro luna di miele: hanno scelto le Maldive.

La coppia ama viaggiare e hanno postato sui social moltissimi scatti della loro dolce e romantica vacanza. Inizialmente avevano deciso di trascorrere quelle settimane in America, poi hanno optato per una meta più rilassante e lontana dal caos. Oggi, dopo mesi dal loro matrimonio, sono ancora in viaggio.

L’allarmante post di Federica

Nonostante la luna di miele di Federica e Matteo sia finita da diverso tempo, la coppia continua a viaggiare e dal mare – il loro habitat quasi naturale – si sono trasferiti questa volta in montagna. Entrambi i nuotatori amano, infatti, sciare e lo documentano sui social ogni giorno.

Federica pubblica quotidianamente contenuti in cui mostra ai suoi seguaci la loro vita di coppia, si divertono e hanno una routine invidiabile. Recentemente i due hanno condiviso foto sulla neve ma l’ultimo post di Federica ha allarmato tutti: appare un suo selfie e sembra non stare per niente bene, scrive: “Che botta“. Le vacanze sono state rovinate da un pesantissimo virus che l’ha colpita. Speriamo si riprenda presto!