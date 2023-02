Enrico Brignano, arriva la dedica al vero amore della sua vita: “Ti amo” | L’ha detto davanti a tutti

Enrico Brignano è uno dei comici più apprezzati dagli italiani. L’attore condivide poco sui social ma quando lo fa diverte tutti, l’ultimo post però non è divertente ma è molto commovente: la dedica d’amore.

Enrico Brignano è uno showman, comico, regista, doppiatore e attore italiano. E’ un comico romano e ama le sue origini, riesce a divertire sempre il suo pubblico ogni volta che appare dietro agli schermi. Negli anni ha conquistato il cuore e l’anima di tutti, senza distinzione di sesso o età.

L’attore ha frequentato quando era molto giovane, l’Accademia per giovani comici fondata da Gigi Proietti, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è sempre stata il suo sogno. Inizia a lavorare come comico per la prima edizione di La sai l’ultima?, in onda su canale 5 e poi nel ’92 appare spesso sotto i riflettori di Scherzi a parte, facendosi così notare da tutto il pubblico.

Il ruolo nel mondo cinematografico, per il quale è particolarmente ricordato, è quando recita nella serie italiana Un medico in famiglia, nel ruolo di Giacinto, per due anni dal 1998. Così diviene subito amato anche dal pubblico più giovane.

Enrico è sposato con Flora Canto, con cui ha avuto due bambini, Martina e Niccolo, ai quali è molto legato e che ama tantissimo.

La famiglia Brignano

Enrico Brignano ama recitare e questo è assodato, ma nell’ultimo periodo ha preferito la recitazione teatrale, infatti solo una settimana fa ha presentato il suo ultimo spettacolo “Ma…diamoci del tu!”.

L’attore detesta stare lontano da casa e dalla sua famiglia, si amano moltissimo e infatti appena è tornato a casa, su Instagram lui e Flora hanno dato una bellissima notizia. La famiglia ha ristrutturato casa e cambiato i mobili e sui loro profili hanno mostrato come tutti insieme hanno scelto l’arredamento. Insomma, sembra proprio una famiglia perfetta.

La dichiarazione di Enrico

Enrico ha postato su Instagram un video molto emozionante, dedicato all’amore della sua vita: la figlia Martina. Oggi infatti la piccola compie 6 anni e lui ha deciso di augurarle un buon compleanno con questo post, dichiarandole tutto il suo amore.

Ecco le commoventi parole di Brignano: “Piccola mia…tu sei il regalo più grande che il cielo mi potesse regalare, diventi ogni giorno più bella, intelligente, segace, impertinente insomma più grande…ma con un sorriso disarmante. Oggi compi sei anni e il futuro è tutto tuo…affrontalo con coraggio e gentilezza e se avrai un dubbio o un’incertezza io e mamma ti saremo vicini con discrezione. Goditi la tua infanzia e sii felice ti amo papà”.