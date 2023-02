Elisabetta Gregoraci, dopo anni di chiacchiere torna con lui: insieme sono l’amore puro

Elisabetta Gregoraci, l’ex di Briatore, appare in una foto con lui e la coppia l’ha postata su Instagram. Il gossip parla di loro, si tratta davvero di un ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl italiane più amate d’Italia, inoltre è anche una conduttrice televisiva e modella, nata nel 1980, dunque oggi ha 42 anni. E’ nata in Calabria e il suo sangue mediterraneo e caldo è evidente agli occhi del pubblico e dei suoi seguaci, tutti la apprezzano moltissimo.

Elisabetta avvia la sua carriera nel 1997, quando partecipa a Miss Italia e diventa Miss Calabria, successivamente ha inizio la sua attività come modella per brand molto importanti e di alta moda, esempio ne è Dolce & Gabbana. Dagli anni 2000 poi, appare sia sui piccoli che grandi schermi, recitando in diversi film come “Il cielo in una stanza”.

Partecipando poi al programma Veline, diventa ancora più nota e questo la conduce a far parte dello show Striscia la notizia. Lì viene molto apprezzata dagli spettatori italiani e prende parte a moltissimi programmi Rai, in alcuni nelle vesti di conduttrice.

Dopo un periodo di assenza dai riflettori, nel 2020 decide di partecipare al Grande Fratello Vip, dove racconta molto di se e della sua ex relazione con Briatore.

Briatore ed Elisabetta: ecco cosa è successo

La Gregoraci è nota in tutto il mondo per essere stata la moglie di Flavio Briatore, è uno degli uomini più ricchi d’Europa, considerato tra i primi 15 da Forbes. I due hanno un figlio, Nathan Falco.

Per molto tempo il motivo della loro separazione è stato un mistero, in molti credevano fosse la conseguenza di diversi tradimenti da parte di entrambi. Recentemente però, si è fatta chiarezza, la verità è che i due non andavano più d’accordo, entrambi impegnati con il lavoro e la relazione è andata pian piano scemando.

La coppia di nuovo insieme?

Pochissime ore fa Flavio Briatore ha condiviso su Instagram una foto dove appare con una bellissima donna mora, lui attualmente però è fidanzato con una modella 24enne russa ed è bionda. Infatti la donna nella foto è proprio Elisabetta Gregoraci.

Ieri la showgirl ha compiuto gli anni e Flavio era tra gli invitati, i due si frequentano ancora e a quanto pare sono molto uniti e vicini – non solo nello scatto. Per questo motivo viene da pensare che magari ci sia di nuovo qualcosa tra i due. Flavio ha scritto: “Last night Elisabetta‘s Birthday Party at Cipriani Montecarlo” e ha taggato la ex moglie che ha risposto con un cuore.