Tragedia Eros Ramazzotti, la confessione drammatica: “Abbiamo perduto tutto…”

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amati, fin dai suoi esordi. Oggi è al centro della cronaca italiana per via dell’attesissimo arrivo del piccolo di casa Ramazzotti. L’ultimo post del cantante però è tristissimo.

Eros Ramazzotti è un cantante italiano, classe ’63, oggi ha 59 anni ed è nato a Roma, città che ama alla follia. L’uomo è noto per il suo talento musicale e per aver scritto testi che hanno regalato moltissime emozioni fin da quando è salito per la prima volta sui palchi ed è apparso dietro agli schermi. Oggi è molto seguito anche sui social, dove condivide moltissimi contenuti con i suoi fan.

La carriera di Eros ha inizio quando è molto giovane, correva l’anno 1988 quando ha fatto un enorme successo con il suo primo album e con le canzoni che tutt’ora vengono ascoltate e cantante, parliamo di “Se bastasse una canzone”, “Amarti è l’immenso per me” e soprattutto “Ti sposerò perchè”.

Eros Ramazzotti si è sposato con Michelle Hunziker nel 1998, la loro relazione ha fatto sognare tutti i fan e i gossip da quell’anno non sono mai cessati, nonostante i due si siano separati nel 2009. Oggi conducono due vite separate ma non completamente, i due hanno una figlia di 26 anni e la amano alla follia.

In casa Ramazzotti a breve arriverà un nuovo componente, Aurora, la figlia, è in dolce attesa e la gravidanza è agli sgoccioli. Eros e Michelle condividono di giorno in giorno news e contenuti riguardanti alla futura e imminente nascita.

Il triste post di Eros

Eros Ramazzotti è un uomo molto social, non che ami i social web ma adora essere in contatto con i suoi fan e i suoi seguaci, con loro condivide moltissimo. I suoi post sono prevalentemente sereni ed emanano molta energia positiva, purtroppo però, solo un’ora fa ha condiviso con loro una tristissima notizia.

Eros ha caricato una storia su Instagram e con una tristezza immensa ha comunicato a tutti coloro che lo seguono, la morte dell’uomo, uno di quelli che lui stimava moltissimo che purtroppo è deceduto solo poche ore fa, lasciando un vuoto nel mondo della musica e per tutti coloro che come il cantante, lo amavano.

Il saluto di Eros Ramazzotti

Eros ha condiviso una foto dell’uomo che poche ore fa è deceduto, si tratta di un grandissimo artista che in moltissimi stimavano. E’ Burt Freeman Bacharach, un compositore, cantautore e produttore discografico Americano, conosciuto anche come uno dei pianisti più grandi dell’ultimo secolo.

Ramazzotti ha caricato come storia la foto di Burt e ha scritto con immensa tristezza e malinconia: “Un genio. Burt Bacharach R. I. P.”.