Smartphone carico in 10 minuti, oggi è possibile: ti basta utilizzare questo caricabatterie

Al giorno d’oggi gli smartphone si sono diffusi più che mai in tutto il mondo, complice la sempre più capillare diffusione di internet.

Sul mercato mondiale attuale sono presenti i più disparati modelli, che presentano le più variegate caratteristiche e funzionalità, adatte ad ogni tipologia di utente possibile, dai top di gamma (per chi cerca solo alte prestazioni), fino agli smartphone di fascia media (per chi cerca un buon compromesso qualità / prezzo), fino ad arrivare a chi si accontenta degli smartphone di fascia bassa, senza particolari esigenze di sorta.

Senz’ombra di dubbio uno dei talloni d’Achille degli smartphone è rappresentato dalla loro autonomia, garantita da una batteria non sempre al top, soprattutto per quel che riguarda i cosiddetti top di gamma, che necessitano di quantitativi elevati di energia.

Uno dei rimedi più utilizzati, soprattutto nel corso degli ultimi anni, prevede l’uso del powerbank (precedentemente caricate a casa), che sono molto utili soprattutto quando ci si trova in viaggio senza possibilità di collegarsi ad una presa elettrica.

Oggi però è arrivata un’altra svolta, ancor più rivoluzionaria del powerbank di cui vi parlavamo consiste nell’utilizzo di un caricabatterie molto promettente, che è in grado di ricaricare ogni tipologia di smartphone nel giro di poco più di 10 minuti: scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Il caricabatterie nei dettagli

Si tratta di Xiaomi Hypercharge, e permette risultati davvero strabilianti. Questo caricabatterie esce sul mercato in concomitanza con l’ultimo modello di smartphone della casa cinese, ovvero Xiaomi 11T Pro, che sarà il primo modello a tutti gli effetti a supportare questa fantastica tecnologia. Le statistiche sono veramente promettenti: andando più nello specifico, la ricarica di questo caricabatterie permette di fare una carica completa al 100% nel giro di 17 minuti (con una base pari al 2%), e nel giro di 23 minuti partendo dalla batteria completamente scarica, invece.

L’alimentatore ufficiale di questo nuovo smartphone, proprio per questa possibilità di ricarica ultra-rapida, presente delle differenze sostanziali rispetto al passato: partiamo innanzitutto dal fatto che il cavo, ad esempio, è molto più spesso e corposo rispetto a quello di un caricabatterie tradizionale. Nel caso dello Xiaomi 11T Pro, il nuovo caricabatterie andrà a ricaricare una batteria da 5000 mAh. Per andare più nello specifico, il processo consiste in quattro accessi, rispettivamente da 30 W, che vanno a ricaricare la batteria in questione, che è divisa in due celle, ognuna delle quali presenta una capacità di 2500 mAh.

Oltre a questo è presente la tecnologia Multiple Tab Winding, che assicura un flusso di corrente continuo e costante, garantendo così una corrente maggiore in ingresso.