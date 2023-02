Enorme scoperta, questa rana vi lascerà senza parole: i suoi colori cono pazzeschi

I colori particolari di questa nuova specie di rana hanno lasciato senza parole gli esploratori che l’hanno scoperta.

I cambiamenti climatici stanno sconvolgendo il nostro ecosistema e provocando enormi danni alla biodiversità della flora e della fauna del pianeta.

Nonostante questo, il 2022 è stato un anno prolifico sotto il profilo delle scoperte scientifiche. Basti pensare che da sola, una delle più grandi organizzazioni di ricerca scientifica al mondo, l’australiana CSIRO, ha dichiarato di aver identificato 136 nuove specie di animali e 3 di piante.

Nello specifico, sono state scoperte nuove 4 specie di pesci, 117 di insetti, 11 di ragni, 1 rana, un millepiedi, un lombrico e 2 vermi. Tra queste spicca un particolare tipo di formica che assolve il compito di “baby sitter” ai bruchi della particolarissima specie di farfalla australiana del bull-oak, l’albero del toro.

Nel 2022 sono avvenute anche importanti riscoperte di animali che si credevano estinti. In Colombia il birdwatcher Yurgen Vega, è riuscito a fotografare la sciabola di Santa Marta, una particolare specie di colibrì che si trova solo nelle montagne della Sierra Nevada. L’ultimo avvistamento era avvenuto nel 2010.

Nuove specie di animali scoperti

Allo stesso modo dell’Australia anche in Ecuador, già a partire dal 2020, sono state inviate diverse spedizioni, in particolare nel Parco Nazionale Rio Negro-Sopladora, situato al confine tra le province di Morona-Santiago e Azuay. Qui per settimane, i ricercatori hanno vagato per praterie a oltre tremila metri di altezza e foreste a mille metri e sono riusciti ad individuare una nuova specie di rana dai colori molto particolari.

I ricercatori Juan C. Sánchez-Nivicela e Diego F. Cisneros-Heredia dell’Istituto Nazionale di Biodiversità e dell’Università San Francisco di Quito, insieme a José M. Falcón-Reibán dell’Università Complutense di Madrid hanno chiamato questa nuova specie Hyloscirtus tolkieni. Il nome è un omaggio allo scrittore statunitense J. R. R. Tolkien, proprio perché i colori fanno assomigliare questa rana di torrente alle creature fantastiche descritte dallo scrittore nei suoi racconti “Lo Hobbit” e “Il signore degli anelli”.

Tra le rane di torrente rientrano al momento oltre 40 specie di anfibi presenti sulle alte Ande di Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia. L’Hyloscirtus tolkieni possiede, però, alcune caratteristiche che la distinguono da tutte le altre specie, a partire dalle dimensioni più grandi rispetto alle altre (circa 65 millimetri). Questo particolare esemplare è caratterizzato da larghe strisce dermiche sulle dita e da un dorso grigio-verde con macchie gialle e punti neri su gola, ventre e fianchi. Molto particolare anche il colore giallo oro a chiazze nere sulle superfici nascoste delle zampe.