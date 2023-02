Elisabetta Canalis, il completo è una seconda pelle: tra le gambe si vede tutto

Elisabetta Canalis è una delle showgirl italiane considerata tra le più belle di sempre, nonostante non appaia più spesso sugli schermi, è sempre seguita da moltissimi. Su Instagram ha migliaia di seguaci e il suo ultimo post ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta Canalis è una show girl e attrice italiana, oggi ha 44 anni ma se li porta benissimo e sembra ancora una ragazzina. E’ spesso al centro dell’attenzione dei media e non solo nel nostro Paese, il motivo è la sua ex relazione con uno degli attori più amati al mondo.

La carriera di Elisabetta è stata dagli esordi, brillante e molto movimentata, infatti inizia nel 1999. Appare dietro agli schermi televisivi come valletta al programma Telegatti. Successivamente viene scelta come velina bruna per lo show Striscia la Notizia, fino al 2002, in coppia con la collega e amica Maddalena Corvaglia. Dopo i primi anni 2000 la sua carriera decolla.

La notorietà della Canalis aumenta a livello internazionale, dal 2009 al 2011 è stata fidanzata con l’attore americano George Clooney, famosissimo e amato in tutto il mondo. Da quell’anno è stata anche neutralizzata americana. Dopo la storia con l’attore si è sposata con un chirurgo americano nel 2014.

Elisabetta oggi vive a Los Angeles, con Brian Perri, il marito e la figlia Skyler Eva. Nonostante la gravidanza e l’età che per tutti avanza, la show girl sembra restare ferma nel tempo.

La foto di Elisabetta: la tuta seconda pelle

Elisabetta Canalis è seguitissima sui social, in particolare su Instagram dove si chiama @littlecrumb_. Sul social ama condividere con i fan tutto, dalla sua routine alle cose che ama, includendo anche i suoi progetti lavorativi e privati. Recentemente nelle sue storie sul social ha infatti, condiviso i lavori che sta facendo a casa e ne è molto orgogliosa.

Uno dei suoi ultimi post riguarda proprio la sua routine, infatti appare sempre più informa proprio perchè ama prendersi cura di se stessa e del suo aspetto fisico. La foto però ha lasciato tutti a bocca aperta: il motivo è la tuta che indossa.

La foto su Instagram di Elisabetta

Elisabetta Canalis è solita condividere con i fan post di scatti in cui si allena e fa yoga o pilates, come possiamo immaginare questo comporta indossare leggins e tute molto aderenti, proprio come quelle che indossa nei suoi ultimi post. L’ultimo post che ha caricato, è un video e in particolare, ha lasciato tutti i suoi seguaci senza parole, questo perchè è in una posa che lascia intravedere tutto e la tuta non ha aiutato a coprire.

La Canalis ha scritto come descrizione: “Chi si allena con me? Who wanna train with me?”, accompagnando così il video in cui si allena sul terrazzo di casa.