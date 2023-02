Elettrodomestico, questo consuma tantissimo ma nessuno lo considera: in bolletta ti uccide ed è sempre acceso

Tutti lo abbiamo in casa, ma quando si parla di consumi in bolletta nessuno immagina che possa influire tanto sulla bolletta.

Il 2022 sarà ricordato come l’anno della crisi energetica. Una situazione che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi delle bollette e ha messo in difficoltà i cittadini di tutta Europa.

Nel giro di un anno le bollette di luce e gas sono più che raddoppiate non solo per le spese domestiche ma anche per imprese ed esercizi commerciali. Questo ha scatenato anche un aumento dei prezzi generalizzato per quasi tutti i prodotti in commercio.

Le cause degli aumenti sono diverse e trovano origine già durante i primi lockdown con molte industrie costrette a fermare la produzione e dunque i consumi. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha poi dato il colpo di grazia, causando un generale aumento dei costi delle materie prime che servono per produrre energia.

In Italia, ci siamo scoperti improvvisamente dipendenti dal gas russo e l’ex Governo Draghi è dovuto correre ai ripari per cercare nuove fonti di approvvigionamento. Visto anche le numerose sanzioni che l’Unione Europea ha inflitto alla Russia di Putin. .

Quali elettrodomestici consumano di più

Fatto sta che il caro energia ha messo in ginocchio i cittadini di tutta Europa che sono dovuti ricorrere a qualunque escamotage pur di risparmiare energia in casa. Se vogliamo vedere un lato positivo, siamo diventati più attenti ai consumi con un rilevante beneficio anche dal punto di vista dell’inquinamento ambientale.

Per risparmiare sulla bolletta è inoltre fondamentale essere a conoscenza di quanto consumano gli elettrodomestici che abbiamo in casa ed imparare ad utilizzarli correttamente. E’ facile immaginare che frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice e forno – in generale tutti gli elettrodomestici più grandi che abbiamo in casa – consumino una grande quantità di energia e quindi meglio usarli con moderazione e nelle fasce orarie in cui i costi dell’energia sono più bassi.

Più difficile immaginare che in casa ci sono tutta una serie di apparecchi elettronici che consumano energia continuamente sotto i nostri occhi. Pensate al modem per il wi-fi, che spesso resta acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7: quanto consuma? Il modem di casa ci costa mediamente intorno ai 25-30 euro all’anno, ma dipende dal modello. I router per la fibra ottica di nuova generazione consumano anche 8-10 watt l’ora per una spesa annua stimata intorno ai 50 euro. Spegnerlo durante la notte potrebbe farci risparmiare qualche euro a fine anno.