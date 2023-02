Addio canone Rai, finalmente puoi richiedere l’esenzione facilmente: ti basta fare così

La TV è sempre stata una delle nostre più grandi compagne in salotto, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Grazie infatti all’introduzione dei principali servizi di streaming, quali ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel, Now TV e via dicendo, abbiamo ormai l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda l’ampissimo catalogo da loro offerto per serie TV e film.

A questo si affianca poi la TV, che nel caso dello stato italiano impone di pagare il canone annuale Rai, in quanto in possesso di un apparecchio televisivo all’interno dell’ambiente domestico.

È proprio in merito a questo che arrivano finalmente notizie positive: nel corso di queste settimane, infatti, avrete la possibilità di chiedere l’esenzione per il pagamento del canone Rai. Scopriamo insieme chi può beneficiare di questa esenzione fiscale, e come è possibile richiederla.

Iniziamo innanzitutto considerando che il canone Rai sarà ancora una volta inserito all’interno delle bollette mensili dell’energia elettrica, così come è accaduto nel corso degli altri anni, anche se recentemente è stata mossa la proposta di estrometterlo dal conto delle bollette mensili.

Per chi non lo sapesse, infatti, il canone Rai consiste in una tassa (obbligatoria), che deve versare qualunque persona che sia in possesso di un apparecchio televisivo all’interno della sua abitazione domestica. Esso presenta un costo pari a 90 euro (così come registrato nel corso degli ultimi anni), e viene rispettivamente diviso a sua volta in pagamenti rateali, con rate da 9 euro ognuna, nel periodo che va da gennaio e finisce ad ottobre, con un totale di 10 mensilità.

L’esenzione nei dettagli

In particolar modo potranno godere dell’esenzione fiscale tutti i cittadini che non siano, ovviamente, in possesso di una TV, cos’ì come anche qualsiasi apparecchio in grado di sintonizzarsi e ricevere i canali. Possono godere ugualmente di questa esenzione dal pagamento del canone Rai anche tutti i cittadini che abbiano più di 75 anni d’età compiuti, e che nella fattispecie abbiano presentato una dichiarazione dei redditi che deve essere inferiore (o al massimo pareggiare) gli 8000 euro annui.

Vi ricordiamo che l’esenzione del canone Rai può essere richiesta rispettivamente nel periodo compreso a cavallo tra il 1 luglio e il 31 gennaio, quindi il nostro consiglio è quello di muoversi già in anticipo per l’esenzione relativa al prossimo anno fiscale.

È necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, da inviare agli uffici di Torino dell’Agenzia delle Entrate, allegando la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento e la firma di chi richiede l’esenzione.